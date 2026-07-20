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Лицо со шрамом и Бэтмен были лишь началом: раскрыт список безупречных работ Пфайффер

Кино

Издание Collider представило список из пяти фильмов с участием Мишель Пфайффер, которые, по мнению редакции, безупречны от начала до конца. В подборку вошли картины, снятые в период расцвета карьеры актрисы — с 1983 по 1993 год, но, как отмечают критики, 68-летняя звезда продолжает сиять и в наши дни, появляясь в новых проектах.

Мишель Пфайффер
Фото: commons.wikimedia.org by photo by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мишель Пфайффер

Актриса, чья игра заполняет собой каждый кадр, в 2026 году участвовала в двух крупных сериалах: "У Марго проблемы с деньгами" и "Река Мадисон". Однако её культовые роли остаются в истории кинематографа. Collider подчёркивает, что персонажи Пфайффер всегда полны шарма, но за ним скрываются боль, ум, ярость и личная драма — именно это делает их незабываемыми.

"Её лучшие работы, безусловно, полны шарма, но это далеко не все. Ещё они таят в себе боль, ум, иногда ярость, иногда скуку, иногда личную грусть и многое другое. Вот почему эти пять фильмов закрепились в истории", — пишет издание.

В пятёрку вошли: "Опасные связи" (1988), где Пфайффер сыграла трагическую мадам де Турвель, чьё страстное желание остаётся чистым даже в плену интриг; "Знаменитые братья Бейкер" (1989) с её ролью вокалистки, привнёсшей в угасающий дуэт редкую энергетику ночного клуба; "Эпоха невинности" (1993) Мартина Скорсезе, где она воплотила графиню, чьё присутствие разрушает лицемерный мир высшего общества; "Бэтмен возвращается" (1992), где её Женщина-кошка стала воплощением ярости, травмы и переизобретения себя, признанная едва ли не лучшей в истории; и, наконец, "Лицо со шрамом" (1983), где её героиня Эльвира, опустошённая среди роскоши, придала картине незабываемое послевкусие.

Каждая из этих работ, по мнению критиков, демонстрирует уникальную способность актрисы сочетать уязвимость и силу. Collider отмечает, что Пфайффер остаётся одной из тех редких звёзд, чьё мастерство не тускнеет с годами.

Напомним, недавно Мишель Пфайффер получила почётную награду на кинофестивале в Торонто за вклад в кинематограф, а также была номинирована на премию "Эмми" за роль в сериале "У Марго проблемы с деньгами".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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