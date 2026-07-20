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Доверилась близкому человеку, а получила удар в спину: Любовь Аксёнова нарушила молчание спустя годы

Кино

Актриса Любовь Аксёнова в откровенном интервью Ксении Собчак впервые публично заговорила о травмирующем опыте, с которым столкнулась в юности.

Любовь Аксёнова
Фото: VK Видео by канал "Осторожно: Собчак", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь Аксёнова

В 17 лет, когда она только начинала свой путь в профессии, она подверглась домогательствам со стороны друга своих родителей. Мужчина пообещал начинающей актрисе знакомство с известным режиссёром и, доверившись ему, девушка согласилась на встречу.

Однако вместо обещанного знакомства всё обернулось иначе. По дороге на "Мосфильм" мужчина положил руку ей на ногу, а когда встреча с режиссёром не состоялась, он предложил пройти в свой офис. Заметив, что там никого нет, Аксёнова попросила отвезти её домой. На обратном пути домогательства продолжились, а в лифте мужчина попытался её поцеловать.

"Мы заходим в лифт, он нажимает на кнопку, резко начинает ко мне подходить, хватать, пытаться меня поцеловать. У меня снова сработала реакция "замри". Лифт опускается, и на этом качке я резко обмякаю и делаю вид, что потеряла сознание. <…> Самое обидное было в том, что я не постояла за себя. У меня было убеждение, что если я расскажу, они поссорятся, а я не хочу, чтобы они ссорились из-за меня", — делится актриса.

Аксёнова призналась, что долго не решалась рассказать о случившемся, опасаясь, что это разрушит дружбу родителей с тем мужчиной. Однако в итоге она поделилась с братом, который сообщил отцу. После этого родители прекратили всякое общение с домогателем, и, к счастью, за всю дальнейшую карьеру актрисе больше не приходилось сталкиваться с подобными ситуациями. Сейчас актриса не помнит его имени и не знает, чем он занимается.

Ранее Любовь Аксёнова рассказывала, что ради роли заключённой в криминальной драме "Холод" она сидела на жёсткой диете и довела себя до обезвоживания, похудев с 53 до 48 килограммов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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