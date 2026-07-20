Фильм Кристофера Нолана "Одиссея" заработал 264 млн долларов по всему миру за первый уикенд, обновив персональный рекорд режиссера. Предыдущий максимум принадлежал картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" с результатом 249 млн долларов.
Из общей суммы сборов 140 млн долларов поступили из-за пределов США. Это лучший зарубежный старт в карьере Нолана, превзошедший показатели "Оппенгеймера" и "Темного рыцаря: Возрождение легенды" на сопоставимых рынках. Релиз состоялся в 73 странах на 12,7 тысячах площадок (25,6 тысячах экранов). Среди фильмов с рейтингом R "Одиссея" показала второй по величине международный старт, уступив "Дэдпулу и Росомахе".
Значительную часть выручки обеспечили расширенные форматы (IMAX, PLF и 70 мм) — они составили 53% от общих сборов первого уикенда. Доход от IMAX достиг 51,8 млн долларов. При этом 41 кинотеатр, оснащенный системой IMAX 70 мм, принесли более 6 млн долларов, что обеспечило среднюю выручку с одной площадки свыше 150 тысяч долларов.
На международном рынке зафиксированы разные темпы сборов у других крупных релизов:
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.