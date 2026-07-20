Кинотеатры просто в шоке: мировые сборы новой работы Нолана переписали историю его карьеры

Фильм Кристофера Нолана "Одиссея" заработал 264 млн долларов по всему миру за первый уикенд, обновив персональный рекорд режиссера. Предыдущий максимум принадлежал картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" с результатом 249 млн долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кинозал

Из общей суммы сборов 140 млн долларов поступили из-за пределов США. Это лучший зарубежный старт в карьере Нолана, превзошедший показатели "Оппенгеймера" и "Темного рыцаря: Возрождение легенды" на сопоставимых рынках. Релиз состоялся в 73 странах на 12,7 тысячах площадок (25,6 тысячах экранов). Среди фильмов с рейтингом R "Одиссея" показала второй по величине международный старт, уступив "Дэдпулу и Росомахе".

Доля премиальных форматов

Значительную часть выручки обеспечили расширенные форматы (IMAX, PLF и 70 мм) — они составили 53% от общих сборов первого уикенда. Доход от IMAX достиг 51,8 млн долларов. При этом 41 кинотеатр, оснащенный системой IMAX 70 мм, принесли более 6 млн долларов, что обеспечило среднюю выручку с одной площадки свыше 150 тысяч долларов.

Другие показатели мирового проката

На международном рынке зафиксированы разные темпы сборов у других крупных релизов:

"История игрушек 5" : за пятый уикенд мультфильм заработал 30 млн долларов за пределами Северной Америки. Общая международная касса составила 528 млн долларов, а мировые сборы достигли 958 млн долларов. Проект близок к отметке в 1 млрд долларов.

: за пятый уикенд мультфильм заработал 30 млн долларов за пределами Северной Америки. Общая международная касса составила 528 млн долларов, а мировые сборы достигли 958 млн долларов. Проект близок к отметке в 1 млрд долларов. "Моана" : игровая адаптация демонстрирует падение. За второй уикенд фильм собрал 25 млн долларов на зарубежных рынках, что на 48% меньше показателей дебютной недели. Мировые сборы составили 179 млн долларов.

: игровая адаптация демонстрирует падение. За второй уикенд фильм собрал 25 млн долларов на зарубежных рынках, что на 48% меньше показателей дебютной недели. Мировые сборы составили 179 млн долларов. "Женский шаолиньский футбол": в Китае спин-офф спортивной комедии заработал около 89 млн долларов за второй уикенд. Общая выручка достигла 214 млн долларов, а итоговые прогнозы повышены до 400-450 млн долларов.