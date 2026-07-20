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Кинотеатры просто в шоке: мировые сборы новой работы Нолана переписали историю его карьеры

Кино » Зарубежное кино

Фильм Кристофера Нолана "Одиссея" заработал 264 млн долларов по всему миру за первый уикенд, обновив персональный рекорд режиссера. Предыдущий максимум принадлежал картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" с результатом 249 млн долларов.

Кинозал
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кинозал

Из общей суммы сборов 140 млн долларов поступили из-за пределов США. Это лучший зарубежный старт в карьере Нолана, превзошедший показатели "Оппенгеймера" и "Темного рыцаря: Возрождение легенды" на сопоставимых рынках. Релиз состоялся в 73 странах на 12,7 тысячах площадок (25,6 тысячах экранов). Среди фильмов с рейтингом R "Одиссея" показала второй по величине международный старт, уступив "Дэдпулу и Росомахе".

Доля премиальных форматов

Значительную часть выручки обеспечили расширенные форматы (IMAX, PLF и 70 мм) — они составили 53% от общих сборов первого уикенда. Доход от IMAX достиг 51,8 млн долларов. При этом 41 кинотеатр, оснащенный системой IMAX 70 мм, принесли более 6 млн долларов, что обеспечило среднюю выручку с одной площадки свыше 150 тысяч долларов.

Другие показатели мирового проката

На международном рынке зафиксированы разные темпы сборов у других крупных релизов:

  • "История игрушек 5": за пятый уикенд мультфильм заработал 30 млн долларов за пределами Северной Америки. Общая международная касса составила 528 млн долларов, а мировые сборы достигли 958 млн долларов. Проект близок к отметке в 1 млрд долларов.
  • "Моана": игровая адаптация демонстрирует падение. За второй уикенд фильм собрал 25 млн долларов на зарубежных рынках, что на 48% меньше показателей дебютной недели. Мировые сборы составили 179 млн долларов.
  • "Женский шаолиньский футбол": в Китае спин-офф спортивной комедии заработал около 89 млн долларов за второй уикенд. Общая выручка достигла 214 млн долларов, а итоговые прогнозы повышены до 400-450 млн долларов.
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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