Западный продюсер не смог сдержать эмоций: фильм Никиты Михалкова определил его судьбу в кино

Американский продюсер и президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао признался, что режиссёр Никита Михалков стал для него главным источником вдохновения в кинематографе.

Фото: mincult.tatarstan.ru by Андрей Данилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Михалков

По словам Мао, знакомство с фильмом "Утомлённые солнцем" изменило его представление о российском кино и повлияло на его профессиональный путь.

Мао рассказал, что картина Михалкова стала одним из первых российских фильмов, которые он посмотрел, и с тех пор остаётся его любимой отечественной лентой. Продюсер отметил, что для полного понимания этого фильма требуется определённый уровень знания истории и культуры России.

Не меньшее впечатление на него произвела и личная встреча с режиссёром.

"И я, конечно же, встречался с Никитой Михалковым. Он стал для меня источником вдохновения", — поделился продюсер в интервью ТАСС.

По словам Мао, именно Михалков побудил его стремиться к совершенству в профессии. Среди недавних российских проектов он выделил фильм "Серебряные коньки", а также отметил работы Фёдора и Сергея Бондарчуков.

Ранее Никита Михалков заявил, что праздники, позволяющие людям на время забыть о том, что страна воюет, не приносят пользы, а напротив — разъединяют общество, и призвал к осознанным праздникам в тяжёлые времена.