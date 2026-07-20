Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельно опасное сближение над бездной: японский зонд пролетел в метрах от гибели
Небо над Приморьем стало угрожающим: стихия заставит жителей экстренно искать укрытие
Опасная находка в Адлере: санитарный надзор блокировал работу частного дошкольного учреждения
Яркие ролики скрывают ловушку: эксперты объяснили невозможность быстрого обогащения в сети
Портал в ад открыт: Алёна Водонаева бросила вызов всем мамам с капризными детьми
Забытые посёлки дождались своего часа: в Республике Алтай перекроили важную транспортную артерию
Две тысячи лет без единого насоса: расчеты инженеров Рима предопределили финал затянувшегося застоя
Опасные маршруты уходят в прошлое: на Кубани определили судьбу разбитых дорог к школам
Машина умрет молча: одна скрытая ошибка в баке способна уничтожить двигатель

Западный продюсер не смог сдержать эмоций: фильм Никиты Михалкова определил его судьбу в кино

Кино

Американский продюсер и президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао признался, что режиссёр Никита Михалков стал для него главным источником вдохновения в кинематографе.

Никита Михалков
Фото: mincult.tatarstan.ru by Андрей Данилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Михалков

По словам Мао, знакомство с фильмом "Утомлённые солнцем" изменило его представление о российском кино и повлияло на его профессиональный путь.

Мао рассказал, что картина Михалкова стала одним из первых российских фильмов, которые он посмотрел, и с тех пор остаётся его любимой отечественной лентой. Продюсер отметил, что для полного понимания этого фильма требуется определённый уровень знания истории и культуры России.

Не меньшее впечатление на него произвела и личная встреча с режиссёром.

"И я, конечно же, встречался с Никитой Михалковым. Он стал для меня источником вдохновения", — поделился продюсер в интервью ТАСС.

По словам Мао, именно Михалков побудил его стремиться к совершенству в профессии. Среди недавних российских проектов он выделил фильм "Серебряные коньки", а также отметил работы Фёдора и Сергея Бондарчуков.

Ранее Никита Михалков заявил, что праздники, позволяющие людям на время забыть о том, что страна воюет, не приносят пользы, а напротив — разъединяют общество, и призвал к осознанным праздникам в тяжёлые времена.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Авто
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Экономика и бизнес
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Опасная находка в Адлере: санитарный надзор блокировал работу частного дошкольного учреждения
Яркие ролики скрывают ловушку: эксперты объяснили невозможность быстрого обогащения в сети
Портал в ад открыт: Алёна Водонаева бросила вызов всем мамам с капризными детьми
Забытые посёлки дождались своего часа: в Республике Алтай перекроили важную транспортную артерию
Две тысячи лет без единого насоса: расчеты инженеров Рима предопределили финал затянувшегося застоя
Опасные маршруты уходят в прошлое: на Кубани определили судьбу разбитых дорог к школам
Машина умрет молча: одна скрытая ошибка в баке способна уничтожить двигатель
Западный продюсер не смог сдержать эмоций: фильм Никиты Михалкова определил его судьбу в кино
Детские деньги под жестким контролем: на Кубани резко изменилась динамика исполнения обязательств
Наконец-то сменили мотор: обновление Lada Niva Legend изменило расход и разгон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.