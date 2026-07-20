Западный продюсер не смог сдержать эмоций: фильм Никиты Михалкова определил его судьбу в кино

Американский продюсер и президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао признался, что режиссёр Никита Михалков стал для него главным источником вдохновения в кинематографе.
По словам Мао, знакомство с фильмом "Утомлённые солнцем" изменило его представление о российском кино и повлияло на его профессиональный путь.
Мао рассказал, что картина Михалкова стала одним из первых российских фильмов, которые он посмотрел, и с тех пор остаётся его любимой отечественной лентой. Продюсер отметил, что для полного понимания этого фильма требуется определённый уровень знания истории и культуры России.
Не меньшее впечатление на него произвела и личная встреча с режиссёром.
"И я, конечно же, встречался с Никитой Михалковым. Он стал для меня источником вдохновения", — поделился продюсер в интервью ТАСС.
По словам Мао, именно Михалков побудил его стремиться к совершенству в профессии. Среди недавних российских проектов он выделил фильм "Серебряные коньки", а также отметил работы Фёдора и Сергея Бондарчуков.
Ранее Никита Михалков заявил, что праздники, позволяющие людям на время забыть о том, что страна воюет, не приносят пользы, а напротив — разъединяют общество, и призвал к осознанным праздникам в тяжёлые времена.
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