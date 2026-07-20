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Грязные правила съёмочных площадок: звезда "Игры престолов" выдала постыдный секрет Голливуда

Кино

Актриса Лена Хеди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", дала откровенное интервью британскому изданию The Telegraph, в котором подвергла резкой критике систему голливудской индустрии.

Голливуд
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голливуд

По её словам, дисбаланс сил до сих пор позволяет влиятельным мужчинам избегать ответственности, тогда как молодые актрисы вынуждены молчать, чтобы не потерять работу.

Звезда заявила, что карьера женщины в кино может быть разрушена действиями "одного человека, которому по какой-то причине всё сходит с рук". Однако, по её наблюдениям, новое поколение актрис ведёт себя иначе: они гораздо более подкованы и твёрдо намерены не мириться с домогательствами.

По словам актрисы, когда она начинала карьеру, в индустрии существовал своего рода "обряд посвящения" для девушек.

"Это обычно включало поцелуи, секс и демонстрацию груди", — рассказала она.

Хеди отметила, что ей потребовались годы, чтобы осознать, что она имеет право постоять за себя на съёмочной площадке.

В 2017 году Лена Хеди присоединилась к движению #MeToo и рассказала о собственной встрече с продюсером Харви Вайнштейном, который однажды пытался затащить её в гостиничный номер в Лос-Анджелесе под предлогом обсуждения сценария. По её мнению, именно "странная защита", которую индустрия предоставляет "хищным мужчинам", позволяет подобным случаям оставаться безнаказанными на протяжении десятилетий.

Ранее актёр Йен Сомерхолдер ("Дневники вампира") откровенно рассказал, как проект Netflix "Вампирские войны" разрушил его карьеру.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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