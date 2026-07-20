Зрители буквально штурмовали кинотеатры: российская комедия взорвала стартовый уикенд проката

Семейная комедия "На деревню дедушке 2" (CP) стала лидером российского проката по итогам стартового уикенда, собрав 100,5 млн рублей при посещаемости 249,4 тысячи зрителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр

Третью позицию в чарте занял американский хоррор "Зловещие мертвецы: Пекло" (VLG), который за первые четыре дня заработал 60,7 млн рублей (115,2 тысячи зрителей).

Общие сборы комедии "Холоп 3" (CP) превысили 1 млрд рублей после того, как за прошедший период картина заработала еще 37 млн рублей. Это первый случай за текущий летний сезон, когда российский фильм в широком прокате преодолел данный финансовый порог.

С низкими показателями стартовали остальные новинки недели:

Анимационный фильм "Колючая и Ушастый" (VLG) занял восьмое место с результатом 9,5 млн рублей за четыре дня;

Российская комедия "Отпуск на всю голову" (AK) дебютировала на девятой строчке, собрав около 9,3 млн рублей.