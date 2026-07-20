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Зрители буквально штурмовали кинотеатры: российская комедия взорвала стартовый уикенд проката

Кино » Российское кино

Семейная комедия "На деревню дедушке 2" (CP) стала лидером российского проката по итогам стартового уикенда, собрав 100,5 млн рублей при посещаемости 249,4 тысячи зрителей.

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр

Третью позицию в чарте занял американский хоррор "Зловещие мертвецы: Пекло" (VLG), который за первые четыре дня заработал 60,7 млн рублей (115,2 тысячи зрителей).

Общие сборы комедии "Холоп 3" (CP) превысили 1 млрд рублей после того, как за прошедший период картина заработала еще 37 млн рублей. Это первый случай за текущий летний сезон, когда российский фильм в широком прокате преодолел данный финансовый порог.

С низкими показателями стартовали остальные новинки недели:

  • Анимационный фильм "Колючая и Ушастый" (VLG) занял восьмое место с результатом 9,5 млн рублей за четыре дня;
  • Российская комедия "Отпуск на всю голову" (AK) дебютировала на девятой строчке, собрав около 9,3 млн рублей.
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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