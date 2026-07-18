Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шок для всего европейского триатлона: белоруска в Испании обеспечила себе золотой финиш
Смертельный размер в 2 мм: Псковская область зафиксировала всплеск активности паразитов
Город превращается в сказку: масштабный снос старого парка в Омутнинске предопределил новый облик
Педаль со свистом провалилась в пол: экстренная мера спасает водителей с отказавшими тормозами
Отсидел своё на скандальных эфирах: Прохор Шаляпин нашёл счастье с женщиной не из мира шоу-бизнеса
Тайна Патриарших раскрыта: где спрятали отвергнутые скульптуры Булгакова после громкого скандала
Компания OMV обнаружила в Ливии новое нефтяное месторождение с запасами 195 млн баррелей
Кинотеатры в шоке от сборов: фильм "Майкл" обновил исторический рекорд в России
Из 80 кг в фитнес-икону: история Джиллиан Майклс и программа, которая покорила миллионы женщин

Киноиндустрия Индии в шоке: итоги премии в Нью-Дели перекроили иерархию главных звёзд страны

Кино

Картик Ариан, Маммутти и Ями Гаутам получили главные актерские награды на Национальной премии кино Индии. Церемония прошла в Нью-Дели.

Кинопроектор
Фото: https://unsplash.com by Alex Litvin is licensed under Free
Кинопроектор

Картик Ариан признан лучшим актером за роль в картине "Статья 370" (Article 370). Фильм режиссера Шьямапрасада посвящен политическим и социальным последствиям отмены особого статуса Джамму и Кашмира. Лента также получила награду в категории "Лучший полнометражный фильм", а сам Шьямапрасад был отмечен как лучший режиссер.

Премию за лучшую мужскую роль разделил с Арианом Маммутти. Актер был награжден за работу в фильме "Кумбаконам" (Kumbakonam), повествующем о жизни традиционного ремесленника в штате Тамилнад. Сценарий этой картины, написанный С. С. Раджендраном, получил награду за лучший сценарий.

Лучшей актрисой признали Ями Гаутам за роль в фильме "Ланчбокс" (The Lunchbox) режиссера Ритеша Батры. Сюжет картины сосредоточен на темах одиночества и человеческих взаимоотношений.

Национальная премия кино ежегодно присуждается директоратом кинофестивалей при Министерстве информации и вещания Индии. Помимо актерских работ, в этом году награды получили авторы короткометражных фильмов, документалистики и экспериментального кино.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Шоу-бизнес
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Последние материалы
Обед на базе отдыха стал роковым: ставропольские врачи борются за жизни пострадавших туристов
Это похоже на цифровое проклятие: расчеты ИИ превратили наше будущее в копию прошлого
Рыбаки заметили нечто странное: Бостонская гавань стала точкой входа для опасного захватчика
Шансы на выздоровление резко вырастут: Брянск обновит оборудование в онкоцентрах
Аукционный дом Heritage Auctions установил ценовой рекорд по реквизиту из «Звёздных войн»
Горький вкус и резкий запах: неожиданные признаки заставили дачников срочно чистить грядки
Как не сжечь свой газон: неосторожное действие с обычным шлангом лишает почву защиты
Никакого покоя в Белоруссии: погодные аномалии 19 июля заставят жителей сменить планы
Опасность под облаками в Белоруссии: невидимые лучи лишили кожу естественного иммунитета
Белоруссия ввела ИИ в ульи: цифровой мониторинг изменил привычный уклад пасек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.