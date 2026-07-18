Киноиндустрия Индии в шоке: итоги премии в Нью-Дели перекроили иерархию главных звёзд страны

Картик Ариан, Маммутти и Ями Гаутам получили главные актерские награды на Национальной премии кино Индии. Церемония прошла в Нью-Дели.

Фото: https://unsplash.com by Alex Litvin is licensed under Free Кинопроектор

Картик Ариан признан лучшим актером за роль в картине "Статья 370" (Article 370). Фильм режиссера Шьямапрасада посвящен политическим и социальным последствиям отмены особого статуса Джамму и Кашмира. Лента также получила награду в категории "Лучший полнометражный фильм", а сам Шьямапрасад был отмечен как лучший режиссер.

Премию за лучшую мужскую роль разделил с Арианом Маммутти. Актер был награжден за работу в фильме "Кумбаконам" (Kumbakonam), повествующем о жизни традиционного ремесленника в штате Тамилнад. Сценарий этой картины, написанный С. С. Раджендраном, получил награду за лучший сценарий.

Лучшей актрисой признали Ями Гаутам за роль в фильме "Ланчбокс" (The Lunchbox) режиссера Ритеша Батры. Сюжет картины сосредоточен на темах одиночества и человеческих взаимоотношений.

Национальная премия кино ежегодно присуждается директоратом кинофестивалей при Министерстве информации и вещания Индии. Помимо актерских работ, в этом году награды получили авторы короткометражных фильмов, документалистики и экспериментального кино.