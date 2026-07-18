Кинотеатры в шоке от сборов: фильм "Майкл" обновил исторический рекорд в России

Музыкальный байопик "Майкл" преодолел отметку в 2 млрд рублей по кассовым сборам. Данные ЕАИС на 17:00 (мск) 18 июля включают выручку от предпродаж билетов на ближайшие сеансы.

Фото: commons.wikimedia.org by Salabasev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Майкл Джексон

Фильм режиссера Антуана Фукуа стал первым зарубежным проектом, достигшим этого результата в российском прокате после ухода голливудских мейджоров. Предыдущим иностранным фильмом с аналогичным показателем был "Человек-паук: Нет пути домой", который выходил в кинотеатрах России в декабре 2021 года.

Знаковый рубеж преодолен на 52-й день проката. Премьера картины состоялась 28 мая.