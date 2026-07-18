Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осы устроили дачникам ад: белковая приманка и сетки защитят сад без лишней химии
Слишком высокая ставка не остановила людей: ипотека в России ускорилась в июне неожиданно
Простая швея бросила вызов масс-маркету: в Кобрине создали изделия с глубоким историческим смыслом
Ученые определили порог в 5000–7500 шагов для защиты когнитивных функций мозга
Забыла про сон и выходные: Ида Галич раскрыла неожиданные последствия шикарного торжества в горах
Honda CR-V китайской сборки поступила в продажу в России через параллельный импорт
Росстандарт вводит новые государственные стандарты для борьбы с фальсификатом лососевой икры
Роспотребнадзор зафиксировал превышение содержания железа в воде Псковской области
Слишком мощно для Китая: гибридный внедорожник H10 переписал правила выносливости

Один безусловный победитель в сердце: Екатерина Волкова назвала имя того, с кем снимется в постели

Кино

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Скорая помощь", откровенно ответила на вопрос о том, с кем из российских актёров она хотела бы сняться в постельной сцене. Свой выбор на VK Fest она сделала в пользу Максима Матвеева.

Екатерина Волкова
Фото: commons.wikimedia.org by Ерохин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Екатерина Волкова

По словам артистки, в её списке "красавчиков" есть только один безусловный победитель. При этом она подчеркнула, что согласилась бы на подобные сцены только при наличии подходящего сценария и в том случае, если это оправдано сюжетом.

"Можно выбрать, да, но победит Максим Матвеев", — цитирует актрису Super. ru.

Это не первый раз, когда Волкова называет именно Матвеева. Ранее в своём блоге она уже участвовала в подобном опросе, где ей предлагали выбрать одного из популярных актёров — Ивана Янковского, Дмитрия Чеботарёва, Павла Табакова, Никиту Кологривого, Юрия Борисова, Юрия Колокольникова и Никиту Ефремова. Несмотря на внушительный список, актриса вновь остановилась на Максиме Матвееве.

"У меня должен быть сценарий, чтобы такие сцены рассматривать. Но, в целом, почему бы и нет. Пусть будет Максим Матвеев", — говорила она тогда.

Ранее Любовь Аксёнова признавалась, что съёмки откровенных сцен всегда вызывают у неё дискомфорт, особенно из-за страха, что их увидит её мама, и она проходила терапию, чтобы справиться с этим давлением.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Авто
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.

Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Последние материалы
Педали те же, правила другие: когда электровелосипед требует водительские права
Рынок авиации затрещал по швам: европейский гигант обеспечил себе доминирование в КНР
Из-за этой ошибки баклажаны становятся кашей: как приготовить идеальный салат Десятка
Один безусловный победитель в сердце: Екатерина Волкова назвала имя того, с кем снимется в постели
Старые склады больше не нужны: Москва перекроит карту промзон ради тысяч новых вакансий
Никакой пощады к дронам: в Краснояружском округе вернули воду и свет вопреки атакам с воздуха
Общежитие восстановили почти полностью: в Белгородской области определили дату заезда молодёжи
Водители застряли в зоне досмотра: Крымский мост перестал пропускать машины в обе стороны
Киноиндустрия Индии в шоке: итоги премии в Нью-Дели перекроили иерархию главных звёзд страны
Шок для всего европейского триатлона: белоруска в Испании обеспечила себе золотой финиш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.