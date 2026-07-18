Один безусловный победитель в сердце: Екатерина Волкова назвала имя того, с кем снимется в постели

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Скорая помощь", откровенно ответила на вопрос о том, с кем из российских актёров она хотела бы сняться в постельной сцене. Свой выбор на VK Fest она сделала в пользу Максима Матвеева.

Фото: commons.wikimedia.org by Ерохин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Волкова

По словам артистки, в её списке "красавчиков" есть только один безусловный победитель. При этом она подчеркнула, что согласилась бы на подобные сцены только при наличии подходящего сценария и в том случае, если это оправдано сюжетом.

"Можно выбрать, да, но победит Максим Матвеев", — цитирует актрису Super. ru.

Это не первый раз, когда Волкова называет именно Матвеева. Ранее в своём блоге она уже участвовала в подобном опросе, где ей предлагали выбрать одного из популярных актёров — Ивана Янковского, Дмитрия Чеботарёва, Павла Табакова, Никиту Кологривого, Юрия Борисова, Юрия Колокольникова и Никиту Ефремова. Несмотря на внушительный список, актриса вновь остановилась на Максиме Матвееве.

"У меня должен быть сценарий, чтобы такие сцены рассматривать. Но, в целом, почему бы и нет. Пусть будет Максим Матвеев", — говорила она тогда.

Ранее Любовь Аксёнова признавалась, что съёмки откровенных сцен всегда вызывают у неё дискомфорт, особенно из-за страха, что их увидит её мама, и она проходила терапию, чтобы справиться с этим давлением.