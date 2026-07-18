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Звёзды кино разошлись во мнениях: Том Холланд и Мэтт Дэймон поспорили о величии супергероев

Кино

Актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука, на шоу GOAT Talk назвал величайшего супергероя всех времён.

Том Холланд
Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Том Холланд

Его выбор пал на Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего. По словам Холланда, в отличие от Человека-паука или Бэтмена, которых играли разные актёры, Тони Старк стал культовым именно благодаря Дауни.

"Для меня это, конечно, должен быть Железный человек Роберта Дауни-младшего. Всё потому, что многие играли Человека-паука или Бэтмена. Но Железный человек остаётся одним-единственным, как и Росомаха", — заявил Холланд.

В том же выпуске программы принял участие коллега Холланда по фильму "Одиссея" Мэтт Дэймон. На вопрос о лучшем супергерое он ответил иначе — по его мнению, величайшим является Человек-паук, что вызвало радость у звезды Marvel.

Ранее Зендея в интервью Entertainment Weekly призналась, что почти каждый день говорит своему возлюбленному Тому Холланду фразу из "Человека-паука: Возвращение домой": "Ну ты и облажался".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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