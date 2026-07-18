Звёзды кино разошлись во мнениях: Том Холланд и Мэтт Дэймон поспорили о величии супергероев

Актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука, на шоу GOAT Talk назвал величайшего супергероя всех времён.
Его выбор пал на Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего. По словам Холланда, в отличие от Человека-паука или Бэтмена, которых играли разные актёры, Тони Старк стал культовым именно благодаря Дауни.
"Для меня это, конечно, должен быть Железный человек Роберта Дауни-младшего. Всё потому, что многие играли Человека-паука или Бэтмена. Но Железный человек остаётся одним-единственным, как и Росомаха", — заявил Холланд.
В том же выпуске программы принял участие коллега Холланда по фильму "Одиссея" Мэтт Дэймон. На вопрос о лучшем супергерое он ответил иначе — по его мнению, величайшим является Человек-паук, что вызвало радость у звезды Marvel.
Ранее Зендея в интервью Entertainment Weekly призналась, что почти каждый день говорит своему возлюбленному Тому Холланду фразу из "Человека-паука: Возвращение домой": "Ну ты и облажался".
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