Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Так вот зачем люди танцевали: восемь недель сальсы спасли молодёжь от хандры и тревоги
Размером с половину зефира: в Сан-Диего применили УЗИ, чтобы спасти крошечную ехидну
Земли просто ушли под воду: масштаб стихии в селе Кикуни лишил людей средств к существованию
Один человек погиб и четверо ранены при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области
В Курской области вручили награды и офицерские звания сотрудникам пожарного надзора
Не Сочи и не Турция: 8 экоферм Подмосковья, куда хочется сбежать уже в ближайшие выходные
Александр Лукашенко пересмотрит систему господдержки и стимулирования фермерских хозяйств Белоруссии
Слишком много добрых людей в Севастополе: открыли место, которое изменит логистику помощи бойцам
Нас обманули старые учебники: женщины в Древнем Риме руководили производством вина и масла

Это выглядит просто цинично: украшения Зендеи в Лондоне вызвали гнев учёных и общественности

Кино

Зендея оказалась в центре громкого скандала после появления на лондонской премьере фильма "Одиссея". Поводом для бурной дискуссии в соцсетях стал её выбор ювелирного украшения — актриса вышла на красную дорожку в серьгах, которые были созданы на основе настоящих золотых артефактов, датируемых II-I тысячелетием до нашей эры.

Зендея
Фото: flickr.com by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Зендея

Согласно информации, опубликованной изданием WWD, для создания этого экстравагантного аксессуара дизайнеры инкрустировали исторические золотые диски в современную оправу из высокопробного золота и бриллиантов.

В каталоге ювелирного бренда Barron London украшение значится как "Золотые медальоны Ziwiye, около 1-го тысячелетия до н. э., Иран". Эти медальоны являются частью знаменитого клада Зивие, обнаруженного в 1947 году на территории иранской провинции Курдистан, и считаются неотъемлемой частью древнего культурного наследия региона.

"Эти артефакты, вероятно, были разграблены в Иране, и теперь они украшают уши американской актрисы из страны, которая только что бомбила Иран", — заявила в своём видео археологический блогер и учёная Dr. Z the Archaeologist, резко осудив использование подлинных исторических предметов вместо их реплик.

Публикация фотографий с мероприятия вызвала шквал негодования в интернете. Многие пользователи обвинили бренд и актрису в том, что они превратили культурное наследие в "роскошную безделушку". Критики также отмечают, что подобные действия выглядят особенно цинично на фоне сложных политических отношений между США и Ираном, а также недавних военных действий в регионе.

Ранее Зендея призналась, что почти каждый день говорит своему возлюбленному Тому Холланду фразу из "Человека-паука: Возвращение домой": "Ну ты и облажался".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Шоу-бизнес
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Газ
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Происшествия
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Последние материалы
Размером с половину зефира: в Сан-Диего применили УЗИ, чтобы спасти крошечную ехидну
Земли просто ушли под воду: масштаб стихии в селе Кикуни лишил людей средств к существованию
Один человек погиб и четверо ранены при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области
В Курской области вручили награды и офицерские звания сотрудникам пожарного надзора
Не Сочи и не Турция: 8 экоферм Подмосковья, куда хочется сбежать уже в ближайшие выходные
Александр Лукашенко пересмотрит систему господдержки и стимулирования фермерских хозяйств Белоруссии
Слишком много добрых людей в Севастополе: открыли место, которое изменит логистику помощи бойцам
Нас обманули старые учебники: женщины в Древнем Риме руководили производством вина и масла
Слишком рискованно владеть открыто: Анжелика Варум прибегла к схеме, которая скрыла дом в Майами
Поза воина до дрожи: может ли йога заменить силовые тренировки и дать результат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.