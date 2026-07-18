Это выглядит просто цинично: украшения Зендеи в Лондоне вызвали гнев учёных и общественности

Зендея оказалась в центре громкого скандала после появления на лондонской премьере фильма "Одиссея". Поводом для бурной дискуссии в соцсетях стал её выбор ювелирного украшения — актриса вышла на красную дорожку в серьгах, которые были созданы на основе настоящих золотых артефактов, датируемых II-I тысячелетием до нашей эры.

Фото: flickr.com by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Зендея

Согласно информации, опубликованной изданием WWD, для создания этого экстравагантного аксессуара дизайнеры инкрустировали исторические золотые диски в современную оправу из высокопробного золота и бриллиантов.

В каталоге ювелирного бренда Barron London украшение значится как "Золотые медальоны Ziwiye, около 1-го тысячелетия до н. э., Иран". Эти медальоны являются частью знаменитого клада Зивие, обнаруженного в 1947 году на территории иранской провинции Курдистан, и считаются неотъемлемой частью древнего культурного наследия региона.

"Эти артефакты, вероятно, были разграблены в Иране, и теперь они украшают уши американской актрисы из страны, которая только что бомбила Иран", — заявила в своём видео археологический блогер и учёная Dr. Z the Archaeologist, резко осудив использование подлинных исторических предметов вместо их реплик.

Публикация фотографий с мероприятия вызвала шквал негодования в интернете. Многие пользователи обвинили бренд и актрису в том, что они превратили культурное наследие в "роскошную безделушку". Критики также отмечают, что подобные действия выглядят особенно цинично на фоне сложных политических отношений между США и Ираном, а также недавних военных действий в регионе.

Ранее Зендея призналась, что почти каждый день говорит своему возлюбленному Тому Холланду фразу из "Человека-паука: Возвращение домой": "Ну ты и облажался".