Никто не ожидал такой теплоты: актриса раскрыла правду о поведении Аффлека за закрытыми дверями дома

Дженнифер Гарнер, которая развелась с Беном Аффлеком восемь лет назад, неожиданно тепло высказалась о своём бывшем муже в интервью Entertainment Weekly. Актриса призналась, что сегодня считает 53-летнего голливудского артиста "невероятным отцом" и надёжным партнёром по совместному воспитанию их троих общих детей.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Актёр Бен Аффлек

По словам Гарнер, когда наследники были маленькими, она практически не соглашалась на длительные съёмки вдали от дома. Однако теперь, когда 20-летняя Вайолет, 17-летний Фин и 14-летний Сэмюэл уже учатся в старшей школе, ситуация изменилась — они могут оставаться с отцом, который, по её мнению, блестяще справляется со своими родительскими обязанностями и даёт ей возможность спокойно работать.

"Когда дети были маленькими, я старалась не уезжать надолго. Но теперь Бен прекрасно заботится о них, и я могу быть спокойна", — отметила актриса.

Бен и Дженнифер были женаты с 2005 по 2015 год, а официально оформили развод в 2018-м. Несмотря на расставание, они сумели сохранить дружеские отношения. Их нередко видят вместе на семейных прогулках и праздниках, а в День отца Гарнер опубликовала редкие архивные фото Аффлека с детьми, написав, что наблюдать за их любовью к отцу — настоящее счастье.

Напомним, после развода с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес продолжает поддерживать тёплые отношения с его семьёй и недавно посетила концерт Арианы Гранде вместе с его 17-летним сыном Фином. Сам Аффлек отмечал, что Лопес "прекрасно относится к моим детям и поддерживает с ними отличные отношения".