Пришлось привыкать к новой реальности: Сафонов раскрыл детали жизни в Штатах без близких людей

Актёр Кирилл Сафонов, который уже несколько лет живёт за пределами России, поделился необычным опытом. После того как его 31-летняя дочь Анастасия, с которой он жил в Нью-Йорке, улетела в Италию, он остался один в мегаполисе — и, вопреки ожиданиям, почувствовал не тоску, а неожиданный комфорт.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Кирилла Сафонова by Личный Инстаграм-аккаунт Кирилла Сафонова Кирилл Сафонов

По словам артиста, дочь перед отъездом настояла, чтобы он изменил свои планы и попробовал пожить самостоятельно. Она считала, что ему необходимо понять, что такое "настоящее нью-йоркское одиночество". Однако результат оказался прямо противоположным тому, на что она рассчитывала.

"Пока эксперимент категорически провален. Вместо одиночества я испытываю какое-то странное удовольствие. Хожу по городу и чувствую себя так, будто всегда здесь жил", — поделился артист.

Сафонов также с юмором добавил, что, возможно, дело не в Нью-Йорке, а в его собственном отношении к людям. Он признался, что всегда предпочитал держать окружающих на безопасном расстоянии, и именно это помогает ему чувствовать себя комфортно в большом городе.

Актёр переехал в США после того, как некоторое время жил в Израиле. Его дочь Анастасия, которая уже около десяти лет живёт в Нью-Йорке, строит карьеру модели и актрисы.

Напомним, актриса Настя Задорожная, которая уже несколько лет живёт в США, призналась, что черпает вдохновение у своих соседей — пожилых людей за 90, которые продолжают работать и ведут активный образ жизни.