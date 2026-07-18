Режиссер "Одиссеи" на грани срыва: изнурительные съёмки вынудили его принять судьбоносное решение

Оскароносный режиссёр Кристофер Нолан, который на этой неделе выпустил в мировой прокат свою новую картину "Одиссея", признался, что работа над фильмом оказалась для него настолько изматывающей, что он намерен взять длительную паузу в творчестве.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

В интервью утреннему шоу Today постановщик заявил, что достиг предела своей выносливости и нуждается в восстановлении.

Нолан подчеркнул, что съёмки "Одиссеи" были тяжёлыми по определению — так и должно быть, если речь идёт о таком масштабном проекте. Однако, по его словам, он чувствует, что исчерпал себя не только физически, но и творчески, и теперь ему требуется время, чтобы прийти в себя.

"Я определённо достиг предела своей выносливости и выносливости всех остальных, кажется. Конечно, ведь это "Одиссея", это должно быть тяжело. Если съёмки "Одиссеи" не кажутся трудными, значит, мы неправильно выполняем свою работу", — подчеркнул Нолан.

Интересно, что в том же интервью режиссёр вспомнил о предыдущих сложностях. Он признался, что съёмки "Оппенгеймера" были "изнурительными" и "эмоционально требовательными", а также рассказал, что работа над "Доводом" во время пандемии Covid-19 заставила его сомневаться, захочет ли он вообще когда-нибудь снимать кино снова.

Ранее Кристофер Нолан объяснил, почему персонажи "Одиссеи" разговаривают на современном языке. В интервью Los Angeles Times он заявил, что принял это решение ещё на стадии сценария, чтобы сделать историю эмоционально доступной для зрителя, а не пытаться удивить их архаичными диалектами.