Карьера за океаном пошла по иному сценарию: Мария Машкова занялась в США неожиданным делом

Мария Машкова, старшая дочь народного артиста России Владимира Машкова, которая с 2022 года живёт в США, рассказала о своём новом призвании.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Машкова

Актриса призналась, что начала работать педагогом по актёрскому мастерству в детском лагере Нью-Йоркской киноакадемии, и эта профессия, по её словам, стала для неё настоящей неожиданной любовью.

В личном блоге 41-летняя артистка поделилась, что не ожидала, что в её жизни появится новое дело, которое вызовет столько эмоций. Она отметила, что каждый день вдохновляется талантливыми детьми и дружелюбной атмосферой в академии. Машкова призналась, что смена профессии стала для неё важным этапом знакомства с новой версией себя.

"Я не пропала, просто близко знакомлюсь с новой версией себя. Педагогом по актёрскому мастерству Машей. Для меня большая честь быть частью детского лагеря Нью-Йоркской киноакадемии. Мне нравится здесь всё: от гостеприимного сообщества до невероятно талантливых детей, которые вдохновляют меня каждый день", — рассказала Машкова.

Актриса добавила, что не могла себе представить, что в её жизни появится новая профессия, в которую она влюбится по уши.

"Похоже, она отвечает мне взаимностью. Неужели и вправду жизнь после 40 только начинается?", — задалась вопросом уехавшая из РФ артистка.

Напомним, Мария Машкова находится в конфликте со своим отцом, Владимиром Машковым, который возглавляет театр "Современник". В 2022 году она переехала в США и с тех пор не поддерживает отношения с родителем.

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