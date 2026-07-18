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Карьера за океаном пошла по иному сценарию: Мария Машкова занялась в США неожиданным делом

Кино

Мария Машкова, старшая дочь народного артиста России Владимира Машкова, которая с 2022 года живёт в США, рассказала о своём новом призвании.

Мария Машкова
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Машкова

Актриса призналась, что начала работать педагогом по актёрскому мастерству в детском лагере Нью-Йоркской киноакадемии, и эта профессия, по её словам, стала для неё настоящей неожиданной любовью.

В личном блоге 41-летняя артистка поделилась, что не ожидала, что в её жизни появится новое дело, которое вызовет столько эмоций. Она отметила, что каждый день вдохновляется талантливыми детьми и дружелюбной атмосферой в академии. Машкова призналась, что смена профессии стала для неё важным этапом знакомства с новой версией себя.

"Я не пропала, просто близко знакомлюсь с новой версией себя. Педагогом по актёрскому мастерству Машей. Для меня большая честь быть частью детского лагеря Нью-Йоркской киноакадемии. Мне нравится здесь всё: от гостеприимного сообщества до невероятно талантливых детей, которые вдохновляют меня каждый день", — рассказала Машкова.

Актриса добавила, что не могла себе представить, что в её жизни появится новая профессия, в которую она влюбится по уши. 

"Похоже, она отвечает мне взаимностью. Неужели и вправду жизнь после 40 только начинается?", — задалась вопросом уехавшая из РФ артистка.

Напомним, Мария Машкова находится в конфликте со своим отцом, Владимиром Машковым, который возглавляет театр "Современник". В 2022 году она переехала в США и с тех пор не поддерживает отношения с родителем. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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Карьера за океаном пошла по иному сценарию: Мария Машкова занялась в США неожиданным делом
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