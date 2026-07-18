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Неожиданная пара на свадьбе Иды Галич в Осетии: художник и актриса породили волну слухов

Кино

Слухи о романе актрисы Ирины Горбачёвой и художника Дмитрия Горбунова появились после их совместного появления на свадьбе Иды Галич в Северной Осетии. На фото, которые попали в Сеть, 38-летняя звезда сериала "Чики" и 41-летний художник обнимаются и держатся за руки, что не осталось незамеченным для гостей и поклонников.

Ирина Горбачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Горбачёва

Горбунов родом из Тольятти, сейчас он входит в топ-100 молодых художников России по версии аналитической платформы INART. Его абстрактные и концептуальные работы представлены в крупных галереях. Личная жизнь актрисы также не раз привлекала внимание прессы.

У Горбачёвой за плечами два официальных брака. В 2015 году она вышла замуж за актёра Григория Калинина, но через три года пара развелась. В 2021-м её избранником стал украинский музыкант и фронтмен группы Quest Pistols Антон Савлепов, брак с которым распался в 2023 году. Детей у актрисы нет.

Ранее Горбачёва откровенно рассказывала о серьёзных проблемах со здоровьем. Из-за тяжёлого стресса после ранней смерти матери у неё начался сбой в организме, и ей пришлось удалить яичники из-за опухоли, после чего с 23 лет она живёт в состоянии ранней менопаузы. Также актриса недавно призналась, что набрала 13 килограммов на фоне стресса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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