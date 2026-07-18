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Семья в полном составе или просто массовка: одно замечание дочери изменило быт Мэтта Дэймона

Кино

Голливудский актёр Мэтт Дэймон, звезда предстоящей "Одиссеи" Кристофера Нолана, в интервью People поделился личным правилом, которое его семья соблюдает уже два десятилетия. Оказывается, залог их семейной гармонии — ежевечерний ужин, который, по словам артиста, "не обсуждается".

Мэтт Дэймон, актер
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Мэтта Дэймона by Личный Инстаграм-аккаунт Мэтта Дэймона
Мэтт Дэймон, актер

Однако, как признался Дэймон, однажды эта традиция едва не потеряла свой смысл. Одна из дочерей заметила, что за ужином они почти не общаются, и это заставило супругов задуматься: привычка сама по себе ничего не значит, если забыть ради чего она появилась. С тех пор они стараются проводить это время осознанно и уделять друг другу больше внимания.

"Семейный ужин у нас проходит каждый вечер и это не обсуждается, — поделился актёр. — Но однажды дочь сказала: "Мы почти не разговариваем". И мы поняли, что формальность — это не то, что нам нужно".

Мэтт и Лусиана познакомились в 2003 году в одном из баров Майами, а спустя два года поженились. У пары четверо дочерей: 27-летняя Алексия, 20-летняя Изабелла, 17-летняя Джия и 15-летняя Стелла. Старшие уже живут отдельно, поэтому супруги постепенно привыкают к мысли, что вскоре их дом окончательно опустеет.

Во время интервью Дэймон также вспомнил забавную историю начала их романа. Оказалось, спустя несколько месяцев отношений Лусиана призналась ему, что после просмотра "Умницы Уилла Хантинга" самым привлекательным ей казался вовсе не он, а Бен Аффлек. Услышав это спустя годы, актёр лишь пошутил, что, возможно, она тогда "выбрала не того парня".

Ранее Мэтт Дэймон признавался, что ради главной роли в фильме Кристофера Нолана "Одиссея" он похудел до 75 килограммов — до веса, который был у него в школьные годы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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