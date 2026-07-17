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Комедия «Холоп 3» стала самой кассовой российской премьерой летнего сезона

Кино » Российское кино

Кассовые сборы комедии "Холоп 3" превысили 1 млрд рублей. Данные ЕАИС на вечер 17 июля учитывают в том числе предпродажи билетов на ближайшие сеансы.

Кинотеатр
Фото: unsplash.com by Daniel Guerra is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кинотеатр

Фильм достиг этого показателя на 37-й день проката. Картина Клима Шипенко вышла в российский прокат 11 июня и уже стала самой кассовой российской премьерой летнего сезона.

"Холоп 3" стал 44-м российским фильмом, преодолевшим миллиардный порог в отечественных кинотеатрах. В 2026 году это пятый проект, достигший такого результата. Ранее этот рубеж прошли "Чебурашка 2", "Простоквашино", "Буратино" и "Сказка о царе Салтане".

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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