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Прошли через гендерные войны и ссоры: исповедь Ольги Дроздовой обнажила скрытые трещины в семье

Кино

Ольга Дроздова в программе "12 вопросов" откровенно высказалась о своём браке с Дмитрием Певцовым, признавшись, что не считает их союз образцовым.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов
Фото: YouTube канал Журнал о Жизни by Скриншот видео YouTube канала Журнал о Жизни, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

По словам актрисы, они с супругом прошли через серьёзные испытания, включая гендерные разногласия и ссоры, но в итоге их отношения переросли в крепкую дружбу.

При этом Дроздова отметила, что продолжительность их совместной жизни не зависит от них самих, и не исключила, что в будущем всё может измениться. Её заявление прозвучало неожиданно для поклонников, привыкших считать пару примером долгого и стабильного союза.

"Ещё всё у нас впереди. Вдруг он влюбится и женится. Всё может быть. Все под Богом ходим. Если мы это заслужили, значит, и это пройдём", — пояснила Дроздова.

Ольга и Дмитрий познакомились в 1991 году на съёмках фильма "Прогулка по эшафоту", а в 1994-м поженились. У пары есть 16-летний сын Елисей.

Ранее Дмитрий Певцов в шоу "Эмпатия Мануччи" называл условие для возвращения уехавших артистов — публичное покаяние перед страной и президентом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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