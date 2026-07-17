Костюмеры буквально умоляли остановиться: Кристина Асмус применила радикальный подход к весу

Актриса Кристина Асмус в личном блоге откровенно рассказала о борьбе с лишним весом, которая сопровождалась изнурительными тренировками и жёсткими диетами. Поводом для откровения стали съёмки в главной франшизе страны — фильме "Холоп", где ей пришлось экстремально похудеть.
По словам Кристины, прошлым летом она набрала 10-12 лишних килограммов после происшествия на другой съёмочной площадке. Когда настало время сниматься в "Холопе", актриса поняла, что нужно срочно брать себя в руки.
"Я втопила сразу солидный ритм: зал 161 раз в неделю, дьявольский дефицит калорий, процедуры, массажи, ходьба, бег, велик, бассейн и прочие вкусности. Поначалу вес стоял на месте, и я думаю, всё - моя героиня будет аппетитной в кино. Но потом я как начала сбрасывать", — поделилась Кристина.
Актриса худела настолько стремительно, что костюмы приходилось ушивать каждую смену. В какой-то момент костюмеры не выдержали и попросили её прекратить худеть. Кристина послушалась и приостановила процесс.
Ранее сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, который за год сбросил 170 килограммов, предостерегал от жёстких диет, заявляя, что они могут навредить здоровью и привести к тому, что "желудок просто перестанет работать, и человек станет инвалидом".
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.