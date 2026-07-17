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Они просто психанули в порыве: Ольга Дроздова описала состояние коллег, покинувших Россию

Кино

Народная артистка России Ольга Дроздова в программе "12 вопросов" впервые публично озвучила своё отношение к коллегам, которые покинули страну. Актриса, известная по ролям в театре и кино, не стала смягчать формулировки и назвала их поступок эмоциональным порывом, о котором они теперь сожалеют.

Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дмитрия Певцова by Личный Инстаграм-аккаунт Дмитрия Певцова
Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова

По словам Дроздовой, она искренне переживает за тех, с кем когда-то выходила на одну сцену. Она убеждена, что уехавшие артисты осознали свою ошибку, но теперь не знают, как вернуться.

"Они психанули, жалеют и ночами в слезах грызут свои подушки. Я больше чем уверена", — поделилась Дроздова.

При этом актриса подчеркнула, что считает возможность возвращения реальной, если человек искренне раскается и разберётся в себе.

"Мне кажется, что у Господа нет невозвратных. Всё можно вернуть. Помолиться, попросить прощения, с самим собой разобраться", — считает актриса.

Ранее Дмитрий Певцов в шоу "Эмпатия Мануччи" называл условие для возвращения уехавших артистов — публичное покаяние перед страной и президентом. Тогда он отметил, что русским людям свойственно прощать, поэтому после извинений артисты смогут продолжить работу на родине.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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