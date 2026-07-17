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Пробилась с задних рядов сама: дочь известной актрисы публично отреклась от любых привилегий и помощи

Кино

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", в интервью YouTube-шоу "Растём вместе" откровенно рассказала о воспитании 15-летней дочери Елизаветы.

Екатерина Волкова
Фото: Telegram by личный Телеграм-канал Екатерины Волковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Волкова

По словам звезды, её наследница не только не стремится к публичности, но и категорически против актёрской карьеры, мечтая стать архитектором, а также принципиально отказывается от помощи "звёздной" фамилии.

По словам Волковой, Лиза с ранних лет росла неизбалованной и скромной. Актриса подчеркнула, что никогда не выстраивала отношения с дочерью по принципу "откупиться подарком" после разлуки. Девочка никогда не устраивала истерик в магазинах и не выпрашивала игрушки — она всегда ценила то, что имеет.

"Кнутом и пряником. Пряниками нельзя всё время, это точно. Кнутом тем более. И главное — любить детей, — советует актриса. — Кто будет любить наших детей, кроме нас? Никто. Больше обнимать, целовать, пока они это позволяют, тискать. Конечно же, дарить подарки. Но не перебарщивать, потому что в какой-то момент многие уже воспринимают это потребительски".

Особенно ярко характер Лизы проявился в танцевальной школе: она начала с последней линии и за пять месяцев сама, без чьей-либо помощи, пробилась в первую. Когда подруга матери предложила "по знакомству" перевести её в рабочую группу, Лиза твёрдо отказалась, заявив, что не хочет, чтобы к ней относились предвзято. Позже, столкнувшись с несправедливостью, когда другие девочки занимали первые места, не имея должного уровня, Лиза приняла решение уйти из коллектива.

Актриса вспоминает, что дочь принципиально не позволяет ей появляться в школе, чтобы одноклассники не относились к ней иначе из-за известной мамы. Елизавета не любит, когда на неё обращают внимание, и даже фотографируется только после долгих уговоров. Директор школы не раз просил Волкову уговорить дочь выступить на сцене, но актриса всегда защищает выбор девочки.

"Актёрство она терпеть не может, театральные кружки ненавидит. В школе очень хороший театральный кружок. Они такие спектакли ставят, с ними занимаются! Она говорит: "Даже не проси. Я готова на всё, лишь бы не выйти на сцену", — рассказала Екатерина.

Напомним, Екатерина Волкова стала мамой в 2011 году, и уже через месяц после рождения дочери вернулась на съёмочную площадку. Сейчас Елизавета увлечена профессией архитектора и строит планы на будущее, не связанные с шоу-бизнесом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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