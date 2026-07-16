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Чужие гены в семье Андреасяна: Лиза Моряк прокомментировала слухи о связи с Павлом Прилучным

Кино

Актриса Лиза Моряк, известная по ролям в проектах "Онегин" и "Жизнь по вызову", с иронией ответила на необычный комментарий подписчицы. Пользовательница соцсетей заметила, что младшая дочь актрисы Шарлиз совсем не похожа на своего отца, режиссёра Сарика Андреасяна, и пошутила, что девочка — копия актёра Павла Прилучного, с которым Моряк не раз снималась в паре.

Павел Прилучный
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Прилучный

Лиза не стала обижаться на такое предположение и решила дать развёрнутый ответ. Она подчеркнула, что экранные отношения не имеют ничего общего с реальной жизнью, а все её дети — результат исключительно её брака с Андреасяном. При этом она не удержалась от шутки.

"Вы действительно считаете, что, если мы играем мужа и жену, то в реальной жизни у нас есть дети? Я вам должна сказать, что-то, что происходит в кино, к реальности не имеет никакого отношения. И если бы у нас с Павлом Прилучным была бы такая "коллаборация", вы бы первыми узнали об этом творении!" — сказала Моряк.

Она также призналась, что сама недоумевает, как у двух брюнетов родилась светловолосая дочь. По словам актрисы, они с мужем ждут, что Шарлиз потемнеет, потому что им самим неловко гулять с ней на улице, и у неё даже возникает ощущение, что она "погуляла на стороне".

Напомним, Лиза Моряк и Павел Прилучный играли супружескую пару в сериале "Жизнь по вызову", режиссёром которого выступил муж актрисы Сарик Андреасян.

Ранее Лиза Моряк в восьмую годовщину их знакомства с Сариком Андреасяном рассказывала, как они встретились на съёмках фильма "Девушки бывают разные" и как сильно она волновалась на пробах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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