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Режиссер Валерия Гай Германика удивила фанатов: её любимая еда оказалась проще некуда

Кино

Валерия Гай Германика в личном блоге поделилась необычными гастрономическими предпочтениями.

Валерия Гай Германика
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерия Гай Германика

Режиссёр призналась, что в её съёмочном райдере на первом месте всегда стоит горох, который она называет не иначе как "пищей богов". Помимо этого, в список её любимых продуктов входят чёрный виноград без косточек, черешня, клубника, сезонные овощи, а также капуста и морковь с солью.

По словам постановщицы, она неоднократно прибегала к необычным пищевым экспериментам. Однажды целый месяц её рацион почти полностью состоял из редиски.

Также режиссёр показала кадры своего рабочего дня и домашних забот, продемонстрировав, как совмещает творческие процессы с бытовыми вопросами.

Напомним, Валерия Гай Германика известна своими резонансными работами, включая фильмы "Все умрут, а я останусь", "Школа" и документальную ленту "Емельяненко". В 2025 году режиссёр стала бабушкой в возрасте 41 года — её 17-летняя дочь родила первенца. Сама Германика назвала себя "бабушкой-девочкой" и попросила журналистов не задавать лишних вопросов о личной жизни.

Ранее Валерия Гай Германика высказывалась о состоянии современного российского кинематографа, заявив, что сегодняшние режиссёры потеряли чувство принадлежности к "большому культурному проекту", а их главная угроза — не цензура, а внутренняя пустота, которая убивает большие замыслы раньше, чем их успевают запретить.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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