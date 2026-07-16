Ведущий НТВ из Италии удивил признанием: все местные дети помешались на одном русском мультфильме

Итальянский телеведущий Федерико Арнальди, известный российским зрителям по программе "Поедем, поедим!" на канале НТВ, в интервью медиаменеджеру Георгию Лобушкину поделился неожиданным наблюдением. Оказывается, российский мультсериал "Маша и Медведь" пользуется в Италии огромной популярностью.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Маша и Медведь

По словам Арнальди, на определённом этапе все дети в стране только и говорили что о приключениях озорной девочки и её косолапого друга. Как именно отечественная анимация завоевала сердца итальянских малышей, ведущий объяснить не смог, но отметил, что этот успех не ограничивается Италией — мультфильм знают дети по всему миру.

"В Италии в какой-то момент все дети только о Маше со своим Медведем [и говорили]. Не знаю, как случилось так, но мультик ваш прославился везде", — отметил Арнальди.

Ранее телеведущий также поделился забавным наблюдением о русском языке. Он признался, что испытывает трудности при произношении длинного слова "достопримечательность", которое доставило ему немало хлопот за время работы в России.

Напомним, Федерико Арнальди ведёт программу "Поедем, поедим!" на НТВ с 2016 года. За это время он объездил множество регионов России, знакомя зрителей с местной кухней и культурой.