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Ведущий НТВ из Италии удивил признанием: все местные дети помешались на одном русском мультфильме

Кино

Итальянский телеведущий Федерико Арнальди, известный российским зрителям по программе "Поедем, поедим!" на канале НТВ, в интервью медиаменеджеру Георгию Лобушкину поделился неожиданным наблюдением. Оказывается, российский мультсериал "Маша и Медведь" пользуется в Италии огромной популярностью.

Маша и Медведь
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Маша и Медведь

По словам Арнальди, на определённом этапе все дети в стране только и говорили что о приключениях озорной девочки и её косолапого друга. Как именно отечественная анимация завоевала сердца итальянских малышей, ведущий объяснить не смог, но отметил, что этот успех не ограничивается Италией — мультфильм знают дети по всему миру.

"В Италии в какой-то момент все дети только о Маше со своим Медведем [и говорили]. Не знаю, как случилось так, но мультик ваш прославился везде", — отметил Арнальди.

Ранее телеведущий также поделился забавным наблюдением о русском языке. Он признался, что испытывает трудности при произношении длинного слова "достопримечательность", которое доставило ему немало хлопот за время работы в России.

Напомним, Федерико Арнальди ведёт программу "Поедем, поедим!" на НТВ с 2016 года. За это время он объездил множество регионов России, знакомя зрителей с местной кухней и культурой. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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