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Силы на пределе и больничная койка: как работа в Netflix привела к краху карьеры Йена Сомерхолдера

Кино

Йен Сомерхолдер, известный по ролям в сериалах "Дневники вампира" и "Остаться в живых", в подкасте Haley on the Go откровенно рассказал о том, как его карьера резко пошла на спад.

Йен Сомерхолдер
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йен Сомерхолдер

Переломным моментом, по словам 47-летнего актёра, стал проект стримингового сервиса Netflix "Вампирские войны" (V Wars), в котором он не только исполнил главную роль, но и взял на себя полный творческий контроль.

Сомерхолдер признался, что был готов отказаться от участия, если студия не примет его условия. Формально они были соблюдены, однако финансирования на производство так и не выделили. Актёру пришлось самостоятельно собрать более 6 миллионов долларов на пересъёмки, работая на износ. Переутомление в итоге довело его до больницы.

"Я посмотрел на себя в зеркало и сказал: "Чувак, мне 40 лет". Я не хочу тратить два года своей жизни на что-то, работая так усердно, один год полностью неоплачиваемый, для этого руководителя, у которого были проблемы в средней школе, поэтому они хотят использовать власть сейчас, [чтобы отменить шоу]", — эмоционально поделился Сомерхолдер.

Несмотря на то что сериал стал хитом и получил положительные отзывы зрителей и критиков, он был тихо закрыт после первого сезона из-за внутренних разногласий руководства Netflix. Этот опыт кардинально изменил приоритеты актёра. Сейчас он полностью отошёл от актёрской карьеры и живёт с семьёй на ферме в Калифорнии.

Сомерхолдер и его супруга, актриса Никки Рид, воспитывают двоих детей. Пара начала встречаться в 2014 году и с тех пор остаётся вместе. Сегодня, по словам Йена, он не жалеет о том, что оставил Голливуд, и находит счастье в простой жизни с близкими.

Ранее актёр Сильвестр Сталлоне признался, что участие в криминальной драме "Город полицейских" (1995) стало для него роковой ошибкой и отбросило карьеру почти на десятилетие назад.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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