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Ирония судьбы и хейтеров: Софья Эрнст жёстко ответила тем, кто советует ей не играть и не сниматься

Кино

Актриса Софья Эрнст, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста, в личном блоге с иронией ответила хейтерам, которые регулярно критикуют её внешность, манеру общения и актёрскую карьеру. В Сети её нередко называют "бездарной", советуют отказаться от профессии и даже поменять стиль.

Софья Эрнст
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Софьи Эрнст by Личный Инстаграм-аккаунт Софьи Эрнст
Софья Эрнст

В новой публикации 38-летняя актриса призналась, что непрошеное мнение начинает её сильно раздражать. Она с сарказмом заметила, что не собирается следовать рекомендациям недоброжелателей. При этом Софья добавила, что спокойно относится к тому, что не всем приходится по душе, но её удивляет, когда о своей нелюбви люди приходят сообщать прямо в комментарии.

"Мне говорят: не разговаривайте, не играйте, не снимайтесь, не смейтесь, переоденьтесь. Неужели люди правда думают, что я учту эти рекомендации, приму как руководство к действию?", — с иронией отреагировала Софья.

Напомним, Софья Эрнст состоит в браке с Константином Эрнстом с 2017 года. Разница в возрасте супругов составляет 27 лет. Пара воспитывает троих детей: дочерей Эрику и Киру, а также сына Льва.

Ранее Шаман и Екатерина Мизулина рассекретили свою свадьбу, которая обошлась паре примерно в 8 миллионов рублей. Торжество прошло в июне в ресторане на Петровке, но видео появилось только в День семьи, любви и верности. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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