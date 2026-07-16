Ирония судьбы и хейтеров: Софья Эрнст жёстко ответила тем, кто советует ей не играть и не сниматься

Актриса Софья Эрнст, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста, в личном блоге с иронией ответила хейтерам, которые регулярно критикуют её внешность, манеру общения и актёрскую карьеру. В Сети её нередко называют "бездарной", советуют отказаться от профессии и даже поменять стиль.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Софьи Эрнст by Личный Инстаграм-аккаунт Софьи Эрнст Софья Эрнст

В новой публикации 38-летняя актриса призналась, что непрошеное мнение начинает её сильно раздражать. Она с сарказмом заметила, что не собирается следовать рекомендациям недоброжелателей. При этом Софья добавила, что спокойно относится к тому, что не всем приходится по душе, но её удивляет, когда о своей нелюбви люди приходят сообщать прямо в комментарии.

"Мне говорят: не разговаривайте, не играйте, не снимайтесь, не смейтесь, переоденьтесь. Неужели люди правда думают, что я учту эти рекомендации, приму как руководство к действию?", — с иронией отреагировала Софья.

Напомним, Софья Эрнст состоит в браке с Константином Эрнстом с 2017 года. Разница в возрасте супругов составляет 27 лет. Пара воспитывает троих детей: дочерей Эрику и Киру, а также сына Льва.

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