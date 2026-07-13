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Проклова нарушила молчание после слов Толкалиной: что она сказала о пережившей насилие коллеге

Кино

Актриса Елена Проклова, сама пережившая насилие в юности, публично поддержала свою коллегу Любовь Толкалину после того, как та в интервью Лауре Джугелии рассказала о пережитой травме. Проклова заявила, что признание станет для Толкалиной облегчением и поможет ей двигаться дальше, несмотря на возможное осуждение общества.

Елена Проклова, актриса
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Елены Прокловой by Личный Инстаграм-аккаунт Елены Прокловой
Елена Проклова, актриса

Толкалина призналась, что первый сексуальный опыт в её жизни был актом насилия, совершённым преподавателем по актёрскому мастерству из "известного режиссёрского клана". Она не стала называть имя, но отметила, что мужчина был значительно старше. По её словам, эта травма преследовала её десятилетиями и мешала жить.

Проклова, которая в 2021 году также сделала аналогичное признание, столкнулась с волной критики, но не жалеет о своём шаге и убеждена, что молчать о подобном нельзя.

"Я сама прошла через это и знаю, каково оказаться в таком положении. Думаю, что годами молчат о насилии по одной причине: не важно в какой сфере это происходит — в кино или другом месте — молодая женщина стесняется и, к сожалению, знает, что общество осудит. Так было раньше, так есть до сих пор. И это касается не только женщин-актрис, а всех женщин!" — отмечает Елена Проклова в беседе с Woman.ru.

После своих откровений Проклова столкнулась с осуждением, но со временем женщины начали благодарить её за смелость. Она рассказала, что многие подходят к ней и признаются, что её история помогла им решиться заговорить о своих травмах. Проклова подчеркнула, что даже спустя годы говорить о пережитом больно, но это необходимо.

"Я искренне сочувствую актрисе, в первую очередь, сочувствую как женщина женщине. Ведь профессия в этом вопросе совсем не важна. Это тяжело переживать! Но я думаю, что это признание облегчит ей жизнь, как было со мной. Про подобное надо говорить, поднимать острые темы. Я надеюсь, что многих девушек наш рассказ убережёт от беды, а те, кто пережил насилие, смогут сказать об этом. Потому что молчать нельзя", — заключила актриса.

Ранее Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии также рассказала о гибели младшего брата в 90-е годы и призналась, что её мать до сих пор тяжело переживает эту утрату.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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