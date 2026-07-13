В глазах темнело и тело дрожало: Любовь Аксёнова перешла черту ради достоверности в кино

На премьере криминальной драмы "Холод", которая прошла сегодня в московском киноцентре "Октябрь", актриса Любовь Аксёнова появилась в блестящем платье с серебряными цепями, заметно похудевшей. Как выяснилось, ради роли заключённой Жени она сознательно пошла на экстремальные меры.

Фото: instagram by личный аккаунт Любви Аксёновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь Аксёнова

Вместе с режиссёром Алексеем Казаковым Аксёнова решила добиться максимальной достоверности и имитировать состояние сухого голодания. Для этого актриса начала готовиться ещё в августе прошлого года, а съёмки проходили в январе. Она полностью перестроила питание, убрала жир и воду, сократив суточную калорийность до 400-800 калорий. К началу съёмок её вес снизился до 48 килограммов.

"Мы поговорили с режиссёром Алексеем Казаковым и решили сделать всё, чтобы создать впечатление сухого голодания. Что у меня, что у Алексея есть опыт голодания, мы знаем, какой вид должен приобрести человек. Конечно, это непросто. Я люблю поесть, для меня это одно из удовольствий, которые я могу себе позволить каждый день", — призналась актриса в разговоре с VOICE.

Самым сложным, по словам Аксёновой, стало полное обезвоживание. В день съёмок сцен в карцере она была без воды, пила только кофе, что добавляло тремор. Физическая нагрузка длилась часами, у неё кружилась голова и темнело в глазах. После завершения проекта актриса отправилась на подготовку к другой роли, где врачи диагностировали у неё выгорание.

Ранее на премьере сериала "Холод" выступил Степан Меньщиков, который раскритиковал Алёну Водонаеву за её резкие высказывания о полных людях.