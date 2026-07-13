Совесть замучила спустя много лет: Любовь Толкалина признала тяжёлый проступок перед Высоцкой

Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии призналась в чувстве вины перед актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Любови Толкалиной by Личный Инстаграм-аккаунт Любови Толкалиной Любовь Толкалина, актриса

Артистка объяснила, что так и не смогла найти в себе сил выразить соболезнования после трагедии, которая произошла в семье Высоцкой в 2013 году — тогда дочь Юлии и режиссёра Андрея Кончаловского попала в серьёзную аварию и впала в кому.

По словам Толкалиной, она глубоко переживала случившееся, восхищается стойкостью Юлии и до сих пор помнит их совместные поездки, но её психика не справилась с ситуацией. Она призналась, что не написала Высоцкой развёрнутого письма с поддержкой, и теперь жалеет об этом.

"На мне есть вина, что я никогда не написала ей большого развёрнутого письма, как я сожалею о том, что это произошло. Девочки наши — ровесницы, мы ездили когда-то в гости в Тоскану. И я всё помню", — поделилась актриса.

Толкалина уточнила, что её дочь Мария и дочь Высоцкой одного возраста, и они когда-то дружили семьями. Она назвала случившееся шоком и стрессом, на который не смогла отреагировать должным образом, и до сих пор чувствует себя виноватой за то, что не протянула руку помощи в тот момент.

Напомним, в этом же интервью Любовь Толкалина впервые рассказала о гибели младшего брата в 90-е годы. Актриса не стала раскрывать подробности трагедии из уважения к матери, которая до сих пор тяжело переживает эту утрату.