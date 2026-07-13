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Поход в кино перестал быть событием: Владимир Машков выделил место, где люди до сих пор наряжаются

Кино

Народный артист России Владимир Машков поделился размышлениями о месте театра в современном мире. По мнению актёра, театр остаётся едва ли не единственной площадкой, где зрители по-прежнему с особым вниманием относятся к своему внешнему виду, что помогает возрождать традицию красивых нарядов и торжественных выходов в свет.

Владимир Машков
Фото: mos.ru by Ю. Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Машков

Машков отметил, что театр — это уникальное пространство, где зритель, наряду с артистами и режиссёрами, становится частью творческого процесса. Он подчеркнул, что даже свадьбы, рестораны и кинотеатры сегодня не вызывают такого трепетного отношения к одежде, как театральный зал.

"Театр — это единственное место, куда люди одеваются хорошо. Вместе с артистами и режиссёрами зритель является третьим создателем спектакля. Так, по-моему, даже на свадьбы не наряжаются — ни в рестораны, ни в кино. <…> Пространство и другие зрители дисциплинируют всё вокруг — это удивительная вещь", — подчеркнул Машков в интервью телеканалу "Москва 24".

По словам артиста, именно атмосфера театра, внимание окружающих и особая энергетика зала заставляют людей по-особенному готовиться к выходу, выбирая наряды и создавая настроение. Это, считает Машков, отличает театр от других культурных институций и делает его важной частью современной жизни.

Напомним, ранее Владимир Машков выступил с инициативой разрешить театрам ставить спектакли по произведениям русской классики без согласия правообладателей, которые уклоняются от диалога или выдвигают заведомо невыполнимые условия. Идею поддержала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, назвав её "здравой" и необходимой мерой для сохранения культурного наследия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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