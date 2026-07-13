Киношный масштаб пугает: Бэтмен помог Нолану справиться с древнегреческим эпосом

Режиссёр Кристофер Нолан, работая над фильмом "Одиссея" — эпической экранизацией поэмы Гомера, — обращался к собственному опыту создания трилогии о Бэтмене, а также к фильмам Мартина Скорсезе, Стивена Спилберга и Гильермо дель Торо. Об этом постановщик рассказал в интервью USA Today, которое вышло накануне мировой премьеры картины, запланированной на 17 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Нолан признался, что "Одиссея" и "Тёмный рыцарь" оказались родственными по духу проектами. В обоих случаях, по его словам, ключевым вызовом стало сохранение человечности персонажей в рамках колоссального масштаба. Опыт работы над супергеройской сагой, который Нолан назвал "постоянным экспериментом", неожиданно оказался востребован при создании древнегреческого эпоса.

"Трилогия о Бэтмене была для меня постоянным экспериментом с тем, как оставаться человечным в рамках такого масштаба. И, приступая к "Одиссее", я искал тот же баланс. На первый взгляд мне казалось, что общего будет немного, но опыт, полученный на фильмах о Бэтмене, неожиданно очень пригодился", — пояснил режиссёр.

Среди других источников вдохновения Нолан выделил "Последнее искушение Христа" Мартина Скорсезе. Он отметил, что технические приёмы Скорсезе вдохновляли его, но ещё важнее оказался образ Иисуса, который бросает зрителю серьёзный вызов. При работе над мифическими чудовищами — Сциллой и Циклопом — режиссёр ориентировался на классику фильмов ужасов: "Челюсти" Стивена Спилберга и "Чужого" Ридли Скотта. Также Нолан упомянул влияние Гильермо дель Торо, подчеркнув, что в его фильмах монстр никогда не бывает просто монстром.

Напомним, "Одиссея" станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссёр выступил автором сценария и продюсером проекта вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

Ранее Кристофер Нолан объяснил, почему персонажи "Одиссеи" разговаривают на современном английском языке.