Нельзя сравнивать себя с другими: Милли Бобби Браун объяснила, к чему привели её детские желания

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцать в сериале "Очень странные дела", впервые публично заговорила о своём решении удочерить девочку. В подкасте Not Gonna Lie 22-летняя звезда призналась, что эта мечта сопровождала её с самого детства и стала важной частью её жизненных планов.

Фото: commons.wikimedia.org by Laviru Koruwakankanamge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Милли Бобби Браун

По словам Браун, она никогда не представляла себя в роли беременной, но всегда знала, что хочет усыновить ребёнка. Актриса подчеркнула, что каждый путь к материнству уникален, и призвала не сравнивать себя с другими или со статистикой. Она рассказала, что молилась каждую ночь о том, чтобы найти своего ребёнка, и была безмерно благодарна, когда это произошло.

"Я всегда хотела усыновить ребёнка. Это всегда было частью моих детских мечтаний. При этом я никогда в детстве не притворялась, что беременна. Каждый путь уникален. Не сравнивайте себя с окружающими, не сравнивайте себя со статистикой, не сравнивайте себя с другими семьями. Ваш ребёнок где-то там, и вы обязательно встретитесь. Я молилась об этом каждую ночь. Я была безмерно благодарна за то, что наш ребёнок был жив и мы нашли друг друга", — рассказала Милли.

При этом актриса уточнила, что в будущем не исключает и биологического материнства.

"Надеюсь, однажды это станет частью моего будущего", — заключила она.

Напомним, после завершения съёмок финального сезона "Очень странных дел" Милли Бобби Браун призналась, что впала в "небольшую депрессию". Актриса тяжело переживала расставание с проектом и коллегами, плакала на протяжении нескольких недель и обзванивала всех партнёров по площадке, чтобы убедиться, что они останутся друзьями.