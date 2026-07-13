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Мэтры негодуют из-за сцены: в МХТ нашли причину резких выпадов Боярского и Меньшикова

Кино

Современная версия "Гамлета" в МХТ им. Чехова стала одной из самых обсуждаемых премьер минувшего сезона. Одни называют постановку гениальной, другие — "театральной катастрофой". Андрей Максимов, исполнивший роль Клавдия, объяснил, почему спектакль вызывает столь бурную реакцию и провоцирует критику даже со стороны именитых артистов старшего поколения.

Олег Меньшиков
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Dmitriev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Олег Меньшиков

По мнению актёра, зритель реагирует не столько на игру артистов, сколько на ситуации, в которых узнаёт себя. Достаточно одной реплики, чтобы человек вспомнил личные переживания — детство, травмы или события, которые до сих пор его беспокоят. Именно это, считает Максимов, и провоцирует агрессивную реакцию.

"Зритель в театре реагирует на ситуации, которые происходят на сцене, не потому, что его трогает игра артиста, а потому, что он узнает в этом себя. Причём это может быть на каком-то совершенно бытовом, простом уровне. Достаточно одной реплики между героями, и человек начинает вспоминать своё детство, какие-то случаи, которые до сих пор его беспокоят", — рассуждает Максимов в интервью HELLO!.

Когда зрители видят на сцене свободных и живых людей, это их "триггерит", и они сразу хотят загнать актёров в рамки классического театра. Причина, по мнению артиста, в том, что эти зрители сами внутренне несвободны. Именно это и провоцирует неодобрение со стороны Олега Меньшикова и Михаила Боярского, которые не принимают эксперименты с классикой.

"Любой вид искусства, в котором есть что обсудить, вызывает споры и разногласия. Так было с фильмами "Таксист" с Де Ниро и с "Танцующей в темноте" с Бьорк. Я ни в коем случае не сравниваю наш спектакль ни с каким произведением, это вообще не моё дело, просто говорю о том, что в каждом поколении есть постановки, фильмы, картины, книги, которые вызывают большое количество споров. Кто-то пишет, что это гениально, другие — что чудовищно. Значит, есть о чём говорить, и это здорово", — считает он.

Максимов уверен, что современное прочтение классики выглядит куда более актуальным для сегодняшнего зрителя. "Гамлет" был написан пять веков назад, и возвращаться к нему в новых реалиях, находить в нём что-то актуальное — в этом, по его мнению, и есть суть театра.

Ранее актёр Ян Цапник также раскритиковал нашумевшего "Гамлета" в МХТ, признавшись, что не смотрел постановку целиком, но по фрагментам в интернете составил резко отрицательное мнение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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