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Самая большая любовь обернулась крахом: Анастасия Уколова раскрыла честную причину своего развода

Кино

32-летняя актриса Анастасия Уколова, известная по сериалу "Комбинация", откровенно рассказала о переживаниях после второго развода. Расставание с супругом Юрием Горовым, отцом её сына Егора, далось актрисе особенно тяжело. Несмотря на разрыв, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать ребёнка.

Анастасия Уколова
Фото: VK Видео by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Уколова

По словам Уколовой, они с Юрием давно понимали, что рано или поздно придут к этому шагу, но долго откладывали его из-за сильных чувств. Они старались не ранить друг друга, избегали конфликтов и не хотели ограничивать свою свободу. Однако, несмотря на все усилия, развод стал неизбежным.

"Просто не могли решиться на такой шаг, так как была большая любовь, наверное, самая большая на данный момент в моей жизни. Конечно, с этим трудно расстаться. Разрушается твоя иллюзия на возможность иметь полноценную семью. И ты переживаешь за ребёнка, как же он будет жить без папы? Но это было уже необходимое решение, хотя я до сих пор не уверена в его правильности. Я и сейчас грущу о том, что не сложилось", — поделилась актриса в беседе с WomanHit.

Анастасия призналась, что развод стал для неё серьёзным ударом, который заставил пересмотреть многие жизненные ориентиры. Она до сих пор переживает о том, как расставание родителей отразится на сыне, хотя старается сохранять с бывшим мужем тёплые и уважительные отношения ради ребёнка.

Ранее на фестивале сериалов "Пилот" в Иваново Анастасия Уколова впервые откровенно высказалась о личной жизни и пошутила о слухах, связывающих её с актёром Никитой Кологривым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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