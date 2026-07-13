Ефремов снимает квартиру с актрисой "Современника": сколько стоит новая жизнь артиста после колонии

Актёр Михаил Ефремов, освободившийся из колонии, где отбывал наказание за смертельное ДТП, кардинально изменил свои жилищные условия. Как сообщает Telegram-канал SHOT, артист переехал в съёмную квартиру вместе со своей давней возлюбленной, актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Свою шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке, стоимость которой оценивается примерно в 200 миллионов рублей, Ефремов оформил на бывшую супругу Софью Кругликову и их общих детей. Сам актёр обосновался в арендованной двухкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра на Садовом кольце, где ежемесячная аренда составляет около 250 тысяч рублей.

Примечательно, что Дарья сняла эту квартиру ещё в конце 2024 года — за несколько месяцев до освобождения Михаила из колонии. По словам людей из окружения актёра, именно Ефремов помог тогда Белоусовой оплатить дорогое жильё.

В личной собственности у Михаила Ефремова остались двухкомнатная квартира на Никитском бульваре, доставшаяся ему по наследству от матери, и доля в четырёхкомнатной квартире на Тверской. Кроме того, свою трёхкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте артист передал семье Громовых, которые ухаживали за его дядей.

Ранее Михаил Ефремов заявлял, что не считает нужным вмешиваться в воспитание своих шестерых детей, поскольку по его убеждению этим должны заниматься матери, а отцы — "заниматься делом".