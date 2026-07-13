Слишком идеальный напарник: Том Холланд заставил Энн Хэтэуэй задуматься о своих детях

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, недавно объявившая о третьей беременности, поделилась впечатлениями от работы с Томом Холландом на съёмках эпического фильма Кристофера Нолана "Одиссея". В картине они сыграли мать и сына — Пенелопу и Телемаха, и, судя по словам актрисы, этот опыт превзошёл все её ожидания.

Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Энн Хэтэуэй

Хэтэуэй призналась, что совместная работа с Холландом оставила у неё исключительно тёплые чувства. Она отметила, что как мать в реальной жизни надеется, что её собственные дети вырастут такими же замечательными, каким был её экранный сын. Актриса не скрывает, что восхищается не только профессиональными качествами коллеги, но и его человеческими чертами.

"Как мама в реальной жизни я очень надеюсь, что все мои дети вырастут такими же замечательными, как мой ребёнок на экране. Том — это сын мечты", — призналась она.

При этом Хэтэуэй подчеркнула, что ей просто очень нравится Том как человек, и она также тепло отозвалась о Мэтте Дэймоне, который исполнил в фильме роль царя Одиссея. По словам актрисы, атмосфера на съёмочной площадке была настолько дружеской, что это сделало работу над картиной по-настоящему особенной.

Премьера "Одиссеи" в мировом прокате состоится 17 июля. Помимо Хэтэуэй и Холланда, в фильме заняты Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие звёзды.

Напомним, на лондонской премьере "Одиссеи" Энн Хэтэуэй призналась, что материнские инстинкты стали для неё ключом к пониманию образа Пенелопы, а собственный опыт воспитания двоих сыновей помог ей глубже передать отчаяние и решимость героини, борющейся за семью.