Это был знак свыше от Бога: Любовь Толкалина раскрыла причину отказа от рождения второго ребёнка

Актриса Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии впервые публично заговорила о тяжёлой утрате — замершей беременности, которая случилась у неё несколько лет назад. Пережив эту потерю, артистка пришла к выводу, что ей больше не суждено стать матерью во второй раз.
По словам Толкалиной, после того как беременность замерла, она осознала, что попытки родить ребёнка стоит прекратить. Она восприняла случившееся как знак свыше и больше не предпринимала шагов к тому, чтобы снова забеременеть.
"Это моя история, которая касается лично меня. У меня была застывшая беременность и тогда я уже поняла, что, наверное, Бог не хочет, чтобы я стала ещё раз мамой и надо перестать пробовать это делать", — призналась Любовь.
У актрисы есть 25-летняя дочь Мария от режиссёра Егора Кончаловского, с которым она рассталась в 2009 году. Отношения с наследницей, по словам Толкалиной, складываются непросто. Она призналась, что в прошлом нередко давила на дочь, и та унаследовала непоколебимый характер отца.
"У нас было очень много таких эпизодов, когда я просто её давила. И у неё внутри есть эта непоколебимость. Она же ещё дочь своего отца. А Егор, он как сказал, вот так и будет", — говорит Толкалина.
Ранее Любовь Толкалина в этом же интервью подтвердила, что её сердце занято — она уже много лет состоит в романе с основателем группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым*. Актриса назвала музыканта главным мужчиной своей жизни, несмотря на то, что их отношения она описывает как "очень сложные".
* признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста
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