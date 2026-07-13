Это был знак свыше от Бога: Любовь Толкалина раскрыла причину отказа от рождения второго ребёнка

Актриса Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии впервые публично заговорила о тяжёлой утрате — замершей беременности, которая случилась у неё несколько лет назад. Пережив эту потерю, артистка пришла к выводу, что ей больше не суждено стать матерью во второй раз.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Любови Толкалиной by Личный Инстаграм-аккаунт Любови Толкалиной Любовь Толкалина, актриса

По словам Толкалиной, после того как беременность замерла, она осознала, что попытки родить ребёнка стоит прекратить. Она восприняла случившееся как знак свыше и больше не предпринимала шагов к тому, чтобы снова забеременеть.

"Это моя история, которая касается лично меня. У меня была застывшая беременность и тогда я уже поняла, что, наверное, Бог не хочет, чтобы я стала ещё раз мамой и надо перестать пробовать это делать", — призналась Любовь.

У актрисы есть 25-летняя дочь Мария от режиссёра Егора Кончаловского, с которым она рассталась в 2009 году. Отношения с наследницей, по словам Толкалиной, складываются непросто. Она призналась, что в прошлом нередко давила на дочь, и та унаследовала непоколебимый характер отца.

"У нас было очень много таких эпизодов, когда я просто её давила. И у неё внутри есть эта непоколебимость. Она же ещё дочь своего отца. А Егор, он как сказал, вот так и будет", — говорит Толкалина.

Ранее Любовь Толкалина в этом же интервью подтвердила, что её сердце занято — она уже много лет состоит в романе с основателем группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым*. Актриса назвала музыканта главным мужчиной своей жизни, несмотря на то, что их отношения она описывает как "очень сложные".

* признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста