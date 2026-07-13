Анна Невская ответила критикам, осудившим её материнство в 49 лет: почему актриса не боится рожать ещё

Актриса Анна Невская, известная по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Кто в доме хозяин?", впервые открыто высказалась о волне критики, которая обрушилась на неё после рождения сына.

Фото: instagram by личный аккаунт Анны Невской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Невская

Звезда стала мамой в 49 лет, и её возрастное материнство вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Однако саму Анну осуждение, кажется, нисколько не задевает.

По словам актрисы, критика — это всего лишь подтверждение того, что она остаётся на слуху. Более того, она считает, что современные технологии и медицина дают женщинам старше 40 лет прекрасную возможность испытать счастье материнства, даже если раньше это казалось недостижимым.

Невская призналась, что знает много женщин, которые долго мечтали о детях, но не могли забеременеть, и сейчас у них есть шанс.

"Говорят — значит это прекрасный повод, значит, меня помнят. Может, это громко сказано, но я так скажу: сейчас есть возможность женщинам и старше 40 лет иметь детей — это прекрасно. Я знаю очень многих, кто давно хочет детей, но у них не получается. Сейчас это возможно, и это здорово", — приводит её слова РИА Новости.

Анна и её муж, режиссёр Дмитрий Клепацкий, поженились больше десяти лет назад, а первенец у них появился только в марте этого года — долгожданный сын, которого назвали Даниилом. И, судя по её словам, актриса уже не прочь повторить: после рождения малыша она поняла, что хотела бы стать мамой ещё раз.

К работе Невская вернулась быстро — через два месяца после родов. Сейчас она играет в спектаклях и снимается, а за сыном присматривает сестра мужа. Лишний вес, по её словам, ушёл легко: из девяти набранных килограммов осталось три.

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