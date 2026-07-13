Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участница Spice Girls не сдержалась в адрес Виктории Бекхэм: одна грубая фраза, которая чуть не стоила ей места в группе
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Три компонента — и дерево как новое: рецепт идеальной пропитки своими руками
Миллиарды долларов испарились без следа: разрыв с Россией обернулся финансовой катастрофой в ФРГ
Мурлычет — значит, не больно? Звук, из-за которого хозяева кошки теряют драгоценное время
Анаконда-людоед? Вся правда о монстре из джунглей, который оказался совсем другим
Вторая молодость после 40: 9 простых правил питания, которые остановят старение тела
Дело о Тунгусском метеорите еще не закрыто: тайга скрыла удар, который мог стереть Петербург
Забытый советский салат снова на столах: секрет вкуса оказался в одной детали

Анна Невская ответила критикам, осудившим её материнство в 49 лет: почему актриса не боится рожать ещё

Кино

Актриса Анна Невская, известная по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Кто в доме хозяин?", впервые открыто высказалась о волне критики, которая обрушилась на неё после рождения сына.

Анна Невская
Фото: instagram by личный аккаунт Анны Невской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Невская

Звезда стала мамой в 49 лет, и её возрастное материнство вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Однако саму Анну осуждение, кажется, нисколько не задевает.

По словам актрисы, критика — это всего лишь подтверждение того, что она остаётся на слуху. Более того, она считает, что современные технологии и медицина дают женщинам старше 40 лет прекрасную возможность испытать счастье материнства, даже если раньше это казалось недостижимым.

Невская призналась, что знает много женщин, которые долго мечтали о детях, но не могли забеременеть, и сейчас у них есть шанс.

"Говорят — значит это прекрасный повод, значит, меня помнят. Может, это громко сказано, но я так скажу: сейчас есть возможность женщинам и старше 40 лет иметь детей — это прекрасно. Я знаю очень многих, кто давно хочет детей, но у них не получается. Сейчас это возможно, и это здорово", — приводит её слова РИА Новости.

Анна и её муж, режиссёр Дмитрий Клепацкий, поженились больше десяти лет назад, а первенец у них появился только в марте этого года — долгожданный сын, которого назвали Даниилом. И, судя по её словам, актриса уже не прочь повторить: после рождения малыша она поняла, что хотела бы стать мамой ещё раз.

К работе Невская вернулась быстро — через два месяца после родов. Сейчас она играет в спектаклях и снимается, а за сыном присматривает сестра мужа. Лишний вес, по её словам, ушёл легко: из девяти набранных килограммов осталось три.

Ранее Агния Кузнецова призвала родителей не тащить детей на сцену против их воли, заявив, что публичность ребёнку нужна только в том случае, если он сам этого хочет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Пенсии изменятся в 2027 году: как будет проходить новая индексация выплат и что ждет пенсионеров
Экономика и бизнес
Пенсии изменятся в 2027 году: как будет проходить новая индексация выплат и что ждет пенсионеров
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Мир. Новости мира
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Мир. Новости мира
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать
Последние материалы
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Три компонента — и дерево как новое: рецепт идеальной пропитки своими руками
Анна Невская ответила критикам, осудившим её материнство в 49 лет: почему актриса не боится рожать ещё
Миллиарды долларов испарились без следа: разрыв с Россией обернулся финансовой катастрофой в ФРГ
Мурлычет — значит, не больно? Звук, из-за которого хозяева кошки теряют драгоценное время
Анаконда-людоед? Вся правда о монстре из джунглей, который оказался совсем другим
Вторая молодость после 40: 9 простых правил питания, которые остановят старение тела
Дело о Тунгусском метеорите еще не закрыто: тайга скрыла удар, который мог стереть Петербург
Забытый советский салат снова на столах: секрет вкуса оказался в одной детали
Больше не ищу идеальный типаж: признание Дженнифер Лопес перевернуло взгляды на поиск партнёра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.