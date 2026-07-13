Слишком много безумия и мало правды: Ричард Гир чуть не отказался от роли в культовом фильме

Голливудский актёр Ричард Гир в интервью The Movie Podcast раскрыл, что едва не покинул съёмки триллера "Первобытный страх" (1996) на ранней стадии. Причиной стали сложности с поиском исполнителя на ключевую роль Аарона Стэмплера — 19-летнего парня, которого обвиняют в убийстве архиепископа.

Фото: commons.wikimedia.org by Arielaortizb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ричард Гир

По словам Гира, роль была настолько привлекательной, что на неё претендовали все известные молодые актёры Голливуда. Однако каждый из них блестяще справлялся лишь с демонстрацией безумной стороны персонажа, но не мог убедительно показать его "нормальную" часть. Это ставило под угрозу весь проект.

"Я был готов уйти из проекта, пока моё внимание не привлекло одно прослушивание", — признался актёр, не уточнив, как долго длились поиски.

Всё изменилось, когда на пробах появился тогда ещё неизвестный Эдвард Нортон. Его исполнение поразило и Гира, и всю съёмочную группу. Впоследствии игра Нортона в "Первобытном страхе" принесла ему "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, а сам фильм стал классикой жанра.

Сюжет картины строится вокруг адвоката Мартина Вейла (Гир), который берётся защищать Аарона — сироту, обвиняемого в жестоком убийстве. В процессе расследования у парня обнаруживается тяжёлое раздвоение личности, что превращает судебную драму в психологический триллер с неожиданной развязкой.

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