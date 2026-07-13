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Мечты о былой славе разбиты вдребезги: Анастасия Задорожная признала крах прежней жизни в США

Кино

Актриса Анастасия Задорожная, известная широкой публике по роли в сериале "Клуб", впервые подробно рассказала о своей жизни после переезда в Соединённые Штаты. Звезда призналась, что адаптация на чужбине оказалась непростой, и сейчас она находится в поиске себя в совершенно новой для неё индустрии.

Анастасия Задорожная
Фото: instagram by личный аккаунт Анастасии Задорожной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Задорожная

По словам Задорожной, в Америке всё устроено иначе, чем в России: другой язык, другая система работы, другие правила игры. Она честно призналась, что выстраивать карьеру с нуля в новых условиях — это вызов, но при этом отметила, что этап "достигаторских гонок" остался в прошлом. Теперь она не стремится браться за всё подряд, а хочет находить проекты, которые действительно откликаются её душе.

"Я ищу себя заново в индустрии. Другая страна, другой механизм, другой язык", — поделилась актриса.

Сейчас всё внимание Задорожной сосредоточено на семье. Она переехала в Штаты в 2019 году вместе с мужем, IT-специалистом Владимиром Макаровым. Спустя год они официально оформили отношения, а в 2024-м у пары родилась дочь Александра. Актриса подчеркнула, что материнство и забота о близких стали для неё главным приоритетом, а профессиональные амбиции отошли на второй план.

Ранее Анастасия Задорожная, которая уже несколько лет живёт в США, признавалась, что черпает вдохновение у своих соседей — пожилых людей за 90, которые продолжают работать и ведут активный образ жизни. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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