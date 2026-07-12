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Смешно до слёз: Зендея призналась в странной привычке, которая стала традицией в паре с Томом Холландом

Кино

Актриса Зендея, известная по роли ЭмДжей в фильмах о Человеке-пауке, раскрыла забавную деталь своих отношений с Томом Холландом. В интервью Entertainment Weekly она призналась, что почти каждый день произносит фразу из вселенной Marvel, которая когда-то была адресована её избраннику на экране.

Зендея
Фото: flickr.com by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Зендея

По словам Зендеи, она использует в общении с Холландом фразу, которую в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" произнёс Роберт Дауни-младший. Актриса с улыбкой отметила, что это стало своеобразной традицией в их паре.

"Ты сейчас скажешь "Нет, ты так не говоришь", но я иногда так делаю. Я говорю: "Ну ты и облажался"", — сказала она.

Их роман начался на съёмках "Человека-паука" в 2016 году, однако официально пара объявила о своих отношениях только спустя пять лет. В 2024 году Том Холланд сделал Зендее предложение, а недавно он косвенно подтвердил, что они уже тайно поженились, обронив в интервью: "Все родные были там". 

Ранее на премьере фильма  "Человек-паук: Новый день" в Риме Холланд растрогал публику, окликнув невесту по прозвищу "Мари" — её второе имя. Полное имя актрисы — Зендея Мари Штёрмер Коулман, и это обращение, судя по всему, известно лишь самым близким.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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