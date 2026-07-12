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Любовь Толкалина подтвердила роман с рок-звездой: что актриса рассказала о своём "главном мужчине"

Кино

Актриса Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии впервые публично подтвердила, что уже много лет состоит в романтических отношениях с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым*. По её словам, несмотря на сложности и отсутствие общих детей, она считает музыканта главным мужчиной в своей жизни.

Любовь Толкалина, актриса
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Любови Толкалиной by Личный Инстаграм-аккаунт Любови Толкалиной
Любовь Толкалина, актриса

Поводом для откровения стал вопрос о личной жизни, которого Толкалина обычно старается избегать. Однако на этот раз она решила не скрывать свои чувства, отметив, что роман длится уже очень долго. Актриса призналась, что не стремится придавать отношениям статус "райского сна" и не ищет в них обыденного счастья.

"Жизнь моя не стала похожей на райский сон и на счастье в обычном понимании этого слова. Как говорят: "Мы все желаем вам женского счастья?" Кто знает, что это такое? Но, действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то, что у нас нет детей, и у нас очень сложные отношения", — поделилась артистка.

По словам Толкалиной, её решение говорить об этом открыто связано с тем, что она больше не хочет скрывать важную часть своей жизни. Она подчеркнула, что не намерена вдаваться в детали, но считает эти отношения частью своей судьбы. Артистка также упомянула, что они с Гребенщиковым живут в разных странах, что добавляет их союзу сложности.

Толкалина добавила, что не хочет вдаваться в подробности личной жизни.

"Это тоже древнегреческая история. Не зря моя крестная гречанка. Всё связано с какими-то высокими нотами", — заявила актриса.

Напомним, в этом же интервью Любовь Толкалина впервые рассказала о пережитом изнасиловании в юности, которое совершил учитель по актёрскому мастерству из "известного режиссёрского клана".

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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