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Сплошная картинка без души: звезда "Мастера и Маргариты" разгромил современные сказки за потерю смыслов

Кино

Актёр Александр Галибин, известный зрителям по роли Мастера в легендарной экранизации "Мастера и Маргариты" Владимира Бортко, высказался о современных подходах к экранизациям сказок. По его мнению, сегодняшнее кино всё чаще приносит глубину в жертву визуальным эффектам и коммерческой выгоде, лишая зрителей настоящих эмоций.

Александр Галибин
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Александр Галибин

Галибин убеждён, что современные режиссёры слишком увлекаются "осовремениванием" народных сюжетов, забывая о том, что настоящая сказка — это всегда метафора и урок. Он с сожалением отметил, что в погоне за зрелищностью фильмы становятся пустыми и холодными, а герои больше не вызывают ни сочувствия, ни сострадания.

"Я вспоминаю сказки моего детства — "Морозко", "Огонь, вода и… медные трубы", всё, что снимал Александр Роу. Это было интересно, глубоко, без всякой компьютерной графики, герои вызывали и сочувствие, и сострадание", — заявил артист в интервью aif.ru.

По словам Галибина, оригинальные русские сказки — глубокие, мудрые и порой жёсткие — не нуждаются в излишней "причёске" ради успеха у зрителя. Он призвал коллег не забывать о духовной составляющей этих историй и не подменять смысл яркой, но пустой картинкой.

Ранее актёр Роман Курцын заявлял, что в российском кино практически исчез жанр боевика, поскольку современные артисты не готовы к серьёзной физической подготовке и даже отказываются выполнять простые трюки, сразу прося дублёра.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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