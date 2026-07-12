Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испорченный отдых в Кушадасы: десятки людей оказались на больничных койках после ужина
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Пенсии изменятся в 2027 году: как будет проходить новая индексация выплат и что ждет пенсионеров
Листья вместо стейка: как растительный рацион горилл разгоняет мышцы до 180 килограммов
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Китайский секонд-хенд: почему вчерашние новички заполонили вторичный рынок
Химия на грядках — путь к гибели сада: как победить сорняки экологичными методами
Потолок — это не просто фон: 5 идей, которые сделают вашу комнату архитектурным шедевром
Полная темнота в деревнях: авария в Локнянском районе Псковской области парализовала энергоснабжение

Любовь Толкалина впервые рассказала об изнасиловании: кто из "известного режиссёрского клана" надругался над актрисой

Кино

Актриса Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии впервые решилась публично заговорить о пережитом насилии. Артистка призналась, что до поступления во ВГИК её изнасиловал учитель по актёрскому мастерству в модельном агентстве, причём мужчина принадлежал к "известному режиссёрскому клану".

Любовь Толкалина, актриса
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Любови Толкалиной by Личный Инстаграм-аккаунт Любови Толкалиной
Любовь Толкалина, актриса

Толкалина отметила, что эта история произошла задолго до её кинокарьеры, и она до сих пор не готова назвать имя насильника. При этом она не стала скрывать, что обидчик был значительно старше её. Актриса подчеркнула, что никому не рассказывала об этом и не обращалась в полицию.

"В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем. Это не недоверие. Это некая полное не владение ситуацией. Что главное, ты не веришь в то, что это происходит. Потому что человек не может так поступать", — поделилась актриса, объясняя, почему ей потребовалось столько лет, чтобы заговорить о травме.

Как призналась Толкалина, пережитое насилие глубоко повлияло на её личную жизнь. Именно из-за этой травмы ей было сложно выстраивать отношения с первым мужем — режиссёром Егором Кончаловским. По её словам, она не боится мужчин, но до сих пор предпочитает держаться от них на расстоянии.

"Я не могу сказать, что их боюсь. Я просто предпочитаю не иметь с ними дело. Помнишь роман "Ночь нежна"? Это про это", — пояснила Толкалина, намекнув на то, как психологическая травма меняет восприятие близости и доверия.

Ранее слухи о новом романе Паулины Андреевой с девелопером Андреем Суторминым подтвердились: актрису заметили в компании бизнесмена, а внимательные поклонники нашли доказательства их совместных путешествий.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Пурпурный страж вашего сада: этот кустарник влюбляет в себя с первого взгляда
Садоводство, цветоводство
Пурпурный страж вашего сада: этот кустарник влюбляет в себя с первого взгляда
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Нижегородская область
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
США и Канада. Новости и аналитика
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Последние материалы
Испорченный отдых в Кушадасы: десятки людей оказались на больничных койках после ужина
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Пенсии изменятся в 2027 году: как будет проходить новая индексация выплат и что ждет пенсионеров
Листья вместо стейка: как растительный рацион горилл разгоняет мышцы до 180 килограммов
Следы чужих технологий на безжизненном спутнике: очевидцы прервали молчание спустя полвека
Китайский секонд-хенд: почему вчерашние новички заполонили вторичный рынок
Химия на грядках — путь к гибели сада: как победить сорняки экологичными методами
Потолок — это не просто фон: 5 идей, которые сделают вашу комнату архитектурным шедевром
Полная темнота в деревнях: авария в Локнянском районе Псковской области парализовала энергоснабжение
Финансовые потоки Киева под угрозой: кадровые перестановки предопределили новый сценарий борьбы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.