Любовь Толкалина впервые рассказала об изнасиловании: кто из "известного режиссёрского клана" надругался над актрисой

Актриса Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии впервые решилась публично заговорить о пережитом насилии. Артистка призналась, что до поступления во ВГИК её изнасиловал учитель по актёрскому мастерству в модельном агентстве, причём мужчина принадлежал к "известному режиссёрскому клану".

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Любови Толкалиной by Личный Инстаграм-аккаунт Любови Толкалиной Любовь Толкалина, актриса

Толкалина отметила, что эта история произошла задолго до её кинокарьеры, и она до сих пор не готова назвать имя насильника. При этом она не стала скрывать, что обидчик был значительно старше её. Актриса подчеркнула, что никому не рассказывала об этом и не обращалась в полицию.

"В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем. Это не недоверие. Это некая полное не владение ситуацией. Что главное, ты не веришь в то, что это происходит. Потому что человек не может так поступать", — поделилась актриса, объясняя, почему ей потребовалось столько лет, чтобы заговорить о травме.

Как призналась Толкалина, пережитое насилие глубоко повлияло на её личную жизнь. Именно из-за этой травмы ей было сложно выстраивать отношения с первым мужем — режиссёром Егором Кончаловским. По её словам, она не боится мужчин, но до сих пор предпочитает держаться от них на расстоянии.

"Я не могу сказать, что их боюсь. Я просто предпочитаю не иметь с ними дело. Помнишь роман "Ночь нежна"? Это про это", — пояснила Толкалина, намекнув на то, как психологическая травма меняет восприятие близости и доверия.

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