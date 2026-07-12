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Миллионы фанатов в ярости от выбора актёров: Нолан ответил на претензии к своей новой картине

Кино

Режиссёр Кристофер Нолан, известный по фильмам "Оппенгеймер" и трилогии о Бэтмене, в интервью изданию The Telegraph высказался о критике, которая обрушилась на актёрский состав его предстоящей картины "Одиссея".

Кристофер Нолан
Фото: youtube.com by канал ITV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кристофер Нолан

Постановщик заявил, что не обращает внимания на подобные претензии, и объяснил, что десятилетний опыт работы над супергеройской сагой помог ему выработать иммунитет к любым замечаниям.

Нолан отметил, что, приступая к работе над "Бэтменом", он столкнулся с тем, что персонаж уже существовал в культуре почти 65 лет, и у каждого автора было своё представление о том, каким он должен быть. Именно тогда он понял, что важнее всего — не угождать мнению других, а следовать собственному режиссёрскому чутью.

"Помните, я посвятил 10 лет своей жизни работе над "Бэтменом". Когда приступил к работе, многие сценаристы и художники уже работали над этим персонажем почти 65 лет, существовало множество противоречивых мнений, что он собой представляет. И за время работы над этой трилогией я понял, что обо всём этом можно вообще не беспокоиться. Нужно чтить оригинальный текст, интерпретируя его наиболее сильным, на ваш взгляд, образом", — заявил режиссёр.

По словам Нолана, любой оригинальный материал, будь то древнегреческий эпос или комиксы, требует смелой и авторской интерпретации. Он подчеркнул, что попытки угодить всем одновременно всегда ведут к посредственности, и что главное — это сила и убедительность режиссёрского решения.

Стоит отметить, что "Одиссея" станет одной из самых масштабных работ Нолана. В картине задействован звёздный актёрский состав, включая Мэтта Дэймона, Тома Холланда, Энн Хэтэуэй, Роберта Паттинсона и Зендею.

Ранее Кристофер Нолан рассказывал, что черпал вдохновение для своей картины "Одиссея" в фильмах "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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