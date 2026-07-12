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Эпоха онлайн-кинотеатров даёт трещину: Netflix вернёт привычки кабельного телевидения

Кино

Netflix может кардинально изменить свою стратегию и приблизиться к формату традиционного телевидения. По данным The Wall Street Journal, стриминговый гигант рассматривает возможность запуска круглосуточных каналов с непрерывным показом фильмов, сериалов и реалити-шоу, чтобы вернуть внимание зрителей, которые всё чаще бросают просмотр на полпути.

Стриминговый сервис Netflix
Фото: flickr by Ajay Suresh from New York, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стриминговый сервис Netflix

Стремление к переменам вызвано тревожными финансовыми показателями: акции компании за год упали на 40%, а доля рынка в США сократилась до 7,8%. В ответ на это руководство платформы ищет способы удержать аудиторию, которая стала проводить меньше времени в онлайн-кинотеатрах и реже досматривает проекты до конца. Помимо ТВ-эфиров, в планах Netflix — запуск спортивных трансляций, что станет серьёзным выходом за пределы привычного формата.

"Многие зрители перестали досматривать проекты Netflix до конца и стали меньше проводить времени в онлайн-кинотеатрах", — отмечает The Wall Street Journal.

Официального подтверждения от стримингового сервиса пока не поступало. Однако, по информации издания, новая функция может стать попыткой вернуть интерес к платформе в условиях жёсткой конкуренции со стороны Disney+, Amazon Prime и других игроков. Если идея будет реализована, пользователи смогут переключать каналы с любимыми шоу, как в эпоху кабельного телевидения.

Напомним, что в 2022 году Netflix уже переживал серьёзный кризис, впервые за десятилетие потеряв подписчиков. Тогда компания пошла на эксперименты с рекламным тарифом и ужесточением борьбы с совместным использованием аккаунтов, чтобы стимулировать рост. 

Ранее Netflix принял решение не выпускать уже готовый фильм "Гор" (Gore) с Кевином Спейси, чтобы наказать актёра за скандал, и заморозил релиз, списав 39 миллионов долларов убытков. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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