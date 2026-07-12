Виртуальность больше не в моде: Кристофер Нолан заявил о возвращении к тактильному кино

Режиссёр Кристофер Нолан, известный по фильмам "Оппенгеймер", "Интерстеллар" и "Начало", в интервью британскому изданию The Telegraph высказался о популярности искусственного интеллекта в современном мире. Постановщик заявил, что молодое поколение, вопреки распространённому мнению, проявляет мало интереса к ИИ-контенту.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

В качестве примера Нолан привёл своих собственных сыновей. По его словам, они категорически осуждают созданные нейросетями изображения и видео и безошибочно распознают их фальшь. Режиссёр убеждён, что современные подростки и молодые люди, выросшие в эпоху бурного развития интернета, обладают врождённой способностью отличать реальность от симуляции.

"Мои сыновья сразу и резко осудили ИИ-контент. Они очень быстро распознают его таким, какой он есть, — и для них гораздо проще его идентифицировать, потому что они выросли во время развития онлайна, который они знают очень хорошо. Это не значит, что каждый аспект ИИ-технологии бесполезен, но в кинопроизводстве она появилась в самый неподходящий момент. После многих лет стремления к виртуальности мы видим возобновившийся интерес к более тактильным и реальным формам повествования", — заявил Нолан.

По мнению режиссёра, внедрение искусственного интеллекта в киноиндустрию происходит в момент, когда зрители всё больше ценят аутентичность и живое творчество. Он считает, что после долгого увлечения виртуальными мирами публика снова стремится к осязаемым, настоящим историям, которые могут рассказать только люди.

Ранее Кристофер Нолан в интервью The New York Times призывал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать, поскольку зрители "ищут чего-то нового".