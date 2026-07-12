Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Связь сквозь десятилетия: Меган Маркл поддержала необычный способ принца Гарри почтить память матери
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Компот, который выпивают до капли: ревень, яблоки и лимон — идеальное сочетание лета
Ромео и Джульетта — просто числа в уравнении: французские математики вычислили пропорцию любви
Ложечка в бульон — и дом наполнится ароматом: как заготовить зеленушку на всю зиму
Мифы об активированном угле: стоит ли пить его для детокса и при похмельном синдроме
Ежевика как мед: 1 подкормка в июле, которая сделает каждую ягоду сладкой
Жёсткий диск исчезает на глазах: служебный файл Windows распух как тесто на тысячах ПК
Сюрприз от налоговой: как узнать, должны ли вы платить налог с банковских процентов

Конец затянувшейся тайны: актриса после развода с Бондарчуком нашла утешение в объятиях девелопера

Кино

Слухи о новом романе Паулины Андреевой подтвердились: актрису заметили в компании бизнесмена Андрея Сутормина — 34-летнего девелопера, который, по мнению пользователей, внешне напоминает молодого Фёдора Бондарчука.

Паулина Андреева
Фото: instagram by личный аккаунт Паулины Андреевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паулина Андреева

Как пишет StarHit, 37-летняя актриса после развода состоит в отношениях с основателем строительной компании Biom Development Group, которая специализируется на возведении элитных объектов на острове Бали.

Пара не афиширует свои отношения и пока не давала официальных комментариев. Однако внимательные поклонники заметили, что Андреева и Сутормин путешествовали по одним и тем же местам, в том числе по Республике Алтай, и публиковали фотографии с идентичных локаций. В распоряжении журналистов также оказались кадры, где пара вместе обедает в ресторане.

Известно, что Андрей Сутормин также увлекается музыкой и выступает под псевдонимом Last Gentleman on Playa. Недавно он сделал свой профиль в соцсетях закрытым после появления новостей о возможном романе.

Напомним, Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук развелись весной 2026 года после девяти лет совместной жизни. Суд удовлетворил иск о расторжении брака 19 мая. У бывших супругов есть общий сын Иван, которого они воспитывают вместе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Пурпурный страж вашего сада: этот кустарник влюбляет в себя с первого взгляда
Садоводство, цветоводство
Пурпурный страж вашего сада: этот кустарник влюбляет в себя с первого взгляда
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Мир. Новости мира
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Популярное
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма

Выяснились подробности тайного соглашения спецслужб двух стран, которое могло изменить ход истории еще в начале двухтысячных, но закончилось саботажем.

Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Последние материалы
Легендарный фитнес 90-х: осваиваем технику Синди Кроуфорд для идеальных ног, пресса и осанки
Компот, который выпивают до капли: ревень, яблоки и лимон — идеальное сочетание лета
Ромео и Джульетта — просто числа в уравнении: французские математики вычислили пропорцию любви
Ложечка в бульон — и дом наполнится ароматом: как заготовить зеленушку на всю зиму
Мифы об активированном угле: стоит ли пить его для детокса и при похмельном синдроме
Ежевика как мед: 1 подкормка в июле, которая сделает каждую ягоду сладкой
Жёсткий диск исчезает на глазах: служебный файл Windows распух как тесто на тысячах ПК
Сюрприз от налоговой: как узнать, должны ли вы платить налог с банковских процентов
Не наглость, а закон: некоторые водители имеют право заправляться без очереди
Конец эпохи бессмысленной учебы: в Череповце обеспечили работу почти каждому выпускнику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.