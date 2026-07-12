Конец затянувшейся тайны: актриса после развода с Бондарчуком нашла утешение в объятиях девелопера

Слухи о новом романе Паулины Андреевой подтвердились: актрису заметили в компании бизнесмена Андрея Сутормина — 34-летнего девелопера, который, по мнению пользователей, внешне напоминает молодого Фёдора Бондарчука.

Фото: instagram by личный аккаунт Паулины Андреевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паулина Андреева

Как пишет StarHit, 37-летняя актриса после развода состоит в отношениях с основателем строительной компании Biom Development Group, которая специализируется на возведении элитных объектов на острове Бали.

Пара не афиширует свои отношения и пока не давала официальных комментариев. Однако внимательные поклонники заметили, что Андреева и Сутормин путешествовали по одним и тем же местам, в том числе по Республике Алтай, и публиковали фотографии с идентичных локаций. В распоряжении журналистов также оказались кадры, где пара вместе обедает в ресторане.

Известно, что Андрей Сутормин также увлекается музыкой и выступает под псевдонимом Last Gentleman on Playa. Недавно он сделал свой профиль в соцсетях закрытым после появления новостей о возможном романе.

Напомним, Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук развелись весной 2026 года после девяти лет совместной жизни. Суд удовлетворил иск о расторжении брака 19 мая. У бывших супругов есть общий сын Иван, которого они воспитывают вместе.