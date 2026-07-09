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Стыд до сих пор не отпускает: Роберт Паттинсон проигнорировал Зендею на съёмках совместного фильма

Кино

Британский актёр Роберт Паттинсон, исполнивший роль Антиноя в фильме Кристофера Нолана "Одиссея", признался в забавном казусе, произошедшем на съёмочной площадке. Оказалось, что он не узнал свою коллегу Зендею, которая также снималась в картине.

Роберт Паттинсон
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роберт Паттинсон

На лондонской премьере ленты Паттинсон рассказал, что они с Зендеей работали над одной сценой, но находились настолько далеко друг от друга, что он даже не заметил её присутствия. Актёр признался, что ему стало неловко от осознания этого факта.

"Я не знал, что она была на площадке в день моих съёмок, — признался он на премьере в Лондоне. — Это так странно, — добавил британский актёр. — Мы были так далеко друг от друга, и я даже не узнал — я даже не поздоровался".

Несмотря на этот курьёзный случай, Паттинсон высоко оценил актрису, назвав её "лучшей" и отметив, что с ней "очень весело и легко" работать. Сам актёр, по его словам, с нетерпением ждал возможности поработать вместе, но даже не подозревал, что они уже пересеклись на площадке.

Стоит отметить, что 2026 год оказался богат на совместные проекты Паттинсона и Зендеи. Помимо "Одиссеи", они снялись в ещё двух картинах.

Ранее в интервью Кристофер Нолан рассказывал, что черпал вдохновение для своей картины "Одиссея" в фильмах "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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